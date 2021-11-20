Мама Владимира Преснякова-младшего рассказала о его пристрастии к спиртному после развода с Орбакайте

Сейчас Пресняков-младший счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, у супругов двое детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году солистке легендарного ансамбля «Самоцветы» Елене Пресняковой исполняется 75 лет. Из них 50 лет она выступает в знаменитом коллективе, а еще 55 лет – замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. В отличие от своих родителей Владимир Пресняков младший часто влюблялся и женился. Первой женой певца стала дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Второй – модельер Лена Ленская. Сейчас Пресняков-младший счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, у супругов двое детей.

В юбилейном интервью Елена Преснякова рассказала, что со всеми невестками она всегда была в хороших отношениях. Артистка вспомнила, что ее сын тяжело переживал разрыв с Кристиной Орбакайте. Душевную боль Владимир топил в алкоголе.

- Вова, когда недавно узнал, что мы 55 лет вместе, воскликнул: «Мама, вы же эталон!» Ну, с другой стороны, то, что у него были и Кристина Орбакайте, и Лена Ленская — это его путь, он его прошел и нашел Наташу Подольскую. Кому как дано, - рассказала Елена Преснякова в интервью «Стархиту». - Наташа - уникальный человек, поражаюсь ее материнству: чтобы так любить детей, так же надо любить и мужа. Вообще со всеми женами сына я всегда была подругой. С Кристиной, помню, вечно сидели ночью, сложим ноги на стулья и ля-ля-ля, о чем только не говорили. Петрович (Владимир Пресняков-старший – Ред.) идет, говорит, второй час, а вы все не спите. И с Леной так же. Ей, конечно, пришлось тяжеловато. После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло - все на Лену легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся.

Когда Пресняков и Орбакайте познакомились, дочери Аллы Пугачевой было всего 15 лет. Фото: ИТАР-ТАСС/Архив.

Сам 53-летний артист как-то признался, что после разрыва с Орбакайте пережил клиническую смерть. Разрыв с Кристиной стал для него настоящей трагедией. Потеряв жену, он потерял цель в жизни. Их отношения длились почти десять лет. В 1991 году у пары родился сын Никита, а в 1996 году супруги разошлись.

- Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня после этого ушли все страхи, - рассказывал Пресняков-младший телеведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Когда Пресняков и Орбакайте познакомились, дочери Аллы Пугачевой было всего 15 лет. А Володя был уже известным артистом, собиравшим стадионы. Неудивительно, что юная Кристина обожала мужа и называла себя его Хвостиком.

- Я перегнул палку, потому что я был слишком для нее отцом, слишком другом, слишком... Все было слишком. Если бы я был поспокойнее с ней, поравнодушнее, что ли... Но это невозможно было, - считает Владимир.

При этом Пресняков вовсю пользовался своей славой и статусом звезды: он пил, гулял, часто не ночевал дома. И не заметил, как жена постепенно начала от него отдаляться. У нее появилась своя карьера, новые друзья и другие интересы. Как признается артист, к этому он оказался совершенно не готов. Дошло до того, что он сутками не мог дозвониться до Кристины. А потом супруги из-за гастролей стали видеться раз в полгода. Расставание с женой обернулось для Преснякова сильнейшей депрессией. Он начал пить сильнее обычного. Певец ходил по тусовкам, нарывался на неприятности, часами сидел в церкви.

В 1991 году Кристина родила сына Никиту, а в 1996 году супруги разошлись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ничего лучшего, чем выпить, я не находил. У меня была мощная социопатия, мания преследования. А потом случился большой стресс, и все это пропало. И я благодарен этому стрессу, – рассказывает певец.

На фоне депрессии у музыканта остановилось сердце, и он пережил клиническую смерть. Врачи спасли его, но Пресняков до сих пор не хочет вспоминать подробности того, как он был на грани жизни и смерти.