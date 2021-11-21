Можно ли делать прививку от коронавируса при проблемах с иммунитетом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость и смертность от коронавируса в нашей стране по-прежнему сохраняются на высоком уровне. Эта неделя принесла новый антирекорд по суточному количеству умерших - к утру пятницы, 19 ноября, от ковида скончалось 1254 человека.

Прививка - главный способ сохранить здоровье и вернуться к нормальной жизни, напоминают ученые и врачи. Продолжаем отвечать на вопросы читателей kp.ru о вакцинации. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Я переболела ковидом в октябре 2020 года. С того времени постоянно сдаю тесты на антитела. И каждый раз они у меня превышают референсное значение в бланке с результатами анализа (то есть превышают порог, по которому определяется наличие антител. - Ред.). Недавно, например, было 245 BAU/мл. Но в поликлинике все равно советуют вакцинироваться. При этом у меня вторичный иммунодефицит, стойкая лейкопения (понижен уровень иммунных клеток лейкоцитов.- Ред.). Я боюсь делать прививку. И зачем она мне, если антитела есть?

Елена

- С распространением нового варианта коронавируса (Дельта-штамма) стало очевидно, что для надежной защиты от ковида требуется высокий уровень антител. Отмечены случаи заболевания COVID-19 и с таким титром антител, как у вас сейчас.

Наблюдения показывают, что более высокие значения, регистрируемые после вакцинации, обеспечивают более эффективную профилактику. Это особенно важно при наличии иммунодефицита и лейкопении. Так что не отказывайтесь от прививки.

- Мне сделали две операции в Онкоцентре. У меня рак прямой кишки. Можно ли делать прививку от коронавируса и какую? Почки все в кистах, в желчном камни.

Читательница

- Рак прямой кишки, кисты почек и камни желчного пузыря не относятся к противопоказаниям для вакцинации. Прививку можно делать при отсутствии признаков обострения заболеваний, что может подтвердить лечащий врач. Согласно инструкциям к вакцинам, «Спутник V» может быть применен без возрастных ограничений, а «КовиВак» – в случае, если еще не исполнилось 60 лет.

- Мои мама с папой сделали прививки от коронавируса. Спустя месяц после второй прививки заболели ковидом оба, в тяжёлой форме. Папа умер почти со 100 процентами поражения лёгких. Мама выздоровела, у неё 60 процентов. Везде говорят, что с прививкой можно заразиться, но в лёгкой форме. А я потеряла вакцинированного отца, мама никак не может вернуться к нормальной жизни после тяжелой формы. Кому верить? Меня обязывают вакцинироваться на работе, но я теперь не вижу смысла делать прививку.

Елена. Самарская область.

- Вакцинация существенно снижает частоту тяжелого течения, осложнений и летальных исходов от COVID-19, но не полностью исключает их. Пневмонии всегда занимали одно из ведущих мест среди причин смерти в пожилом возрасте.

При контактах с больным коронавирусной инфекцией вакцинированные в большинстве случаев не заболевают или болеют легко. При развитии заболевания вирус выделяется в меньшем количестве, иммунный ответ его быстрее подавляет. Поэтому вакцинироваться стоит не только для того, чтобы иметь больше шансов сохранить своё здоровье, но и для того, чтобы не потерять еще кого-то из близких и окружающих.

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