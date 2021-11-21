Отказавшаяся от вакцинации британка пережила восемь клинических смертей

После госпитализации врачи констатировали у женщины тяжелое течение коронавирусной инфекции. Фото: Gemma Roberts

35-летняя жительница графства Чешир (Великобритания) Джемма Робертс, в свое время отказавшаяся от вакцинации от коронавируса, считает, что выжила лишь благодаря героическим усилиям врачей и обещает в дальнейшем всегда слушать медиков.

Будучи противницей вакцинации, Робертс несколько раз отказывалась прививаться от COVID-19, а в августе заболела.

Сразу после госпитализации врачи констатировали у женщины тяжелое течение коронавирусной инфекции и вынуждены были подключить ее к ИВЛ.

Вскоре после этого сердце больной перестало справляться с нагрузками и начало раз за разом останавливаться. За два месяца, которые Джемма провела под аппаратом искусственной вентиляции легких, она в общей сложности перенесла восемь случаев клинической смерти. Однако врачам каждый раз удавалось заставить ее сердце биться заново.

– Я помню, как говорила врачам и медсестрам: «Пожалуйста, не дайте мне умереть!». Я рискнула и почти не выдержала. Медицинские работники спасли мою жизнь – вот кого я буду слушать сейчас, – приводит издание Mirror слова женщины.

Джемма рассказала, что испытала глубочайшее сожаление по поводу того, что пришлось пережить ее семье из-за отказа от вакцинации, и призвала всех делать прививки своевременно, чтобы не подвергать жизнь опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус украл Рождество: Австрия вводит локдаун и наказания для непривитых

Обозреватель Наталья Барабаш рассказывает, что на самом деле происходит в стране (подробности)