Коронавирус украл Рождество: Австрия вводит локдаун и наказания для непривитых

С понедельника в Австрии - полный локдаун Фото: REUTERS

Ну что. С понедельника в Австрии - полный локдаун. Опять будут закрыты магазины, рестораны, кафе, фитнесы, музеи и обожаемая венцами опера. Выйти из дому можно только на работу и на пробежку, ну еще к врачу.

Сначала планировали ввести локдаун только для непривитых. И в Верхней Австрии, и в Зальцбурге, где случаев больше всего. Но правительство посмотрело на печальные цифры - в день заболевает больше 15 тысяч человек, в больницах в интенсивной терапии занято 23% палат. И сказало: кончен бал, погасли свечи. Рождественских базаров, подарков и т.д. не будет.

Пока все закрыли на 20 дней. А там как пойдет. И да, с 1 февраля прививки будут обязательными. Наконец-то. Любому, кто по-прежнему не хочет делать прививку без медотвода, грозит административное наказание или тюремное заключение.

Как водится, тут же началось. Антиваксеры негодуют. Мол, а чего же это ваши прививки не работают? В больничках до 41% процента полностью привитых лежит! А вы нас снова гоните жижей с чипами прививаться?

Новые случаи заболевания коронавирусом в Австрии. Осенью-2021 из-за дельта-штамма началась новая волна. Фото: www.worldometers.info

Хотя именно из-за этих вот граждан корона в Австрии так и разбушевалась. Две недели назад здесь было полностью привитых всего 62%.

Есть тут такая крайне правая партия Свободы, очень популярная, они даже чуть выборы несколько лет назад не выиграли. Как они издевались над этими прививками! Как кричали про нарушение прав человека болеть самому и заражать окружающих! Еще и лекарство какое-то продвигали - от блох и паразитов у лошадей. Говорили - лучше прививок действует! Многие верили. Народ ведь везде одинаковый. Часть населения всегда готова уверовать в целебную силу мочи вместо вредных лекарств. Но тут случилась незадача. Глава ультраправой партии Герберт Кикль, самый ярый антиваксер и сторонник лошадиных лекарств, заболел короной. Вместе с семьей. И опубликовал трогательное заявление: очень сожалею, что из-за болезни не смогу участвовать в нашем антикоронавирусном митинге в субботу!

Все это смешно. Но мне тоже стало интересно: как докатилась Австрия до жизни такой? И что вообще происходит?

Мои ответы такие.

- Вирус Дельта, который в Австрии основной - намного заразнее и тяжелее.

- Недостаточно привитых.

- Срок действия прививок - всех - оказался короче ожидаемого. И равен примерно полугоду. В Австрии сейчас свыше 70% из заболевших привитых - это больные люди старше 65 лет, которых прививали первыми семь-восемь месяцев назад. А вообще из 5,4 миллиона заболевших короной привитых заболело всего 48 тысяч - 0,89%. То есть из каждой тысячи полностью вакцинированных - всего 9 человек. И в больницах еще до октября привитых находилось 0,89%. Но тут срок действия вакцин начал заканчиваться… И понеслось.

Я, кстати, убедилась в том, как падают антитела, на своем опыте (хотя по мнению местных врачей надо просто плюнуть на те антитела) Сдала тест сразу после прививки Пфайзером - антител до фига, 1700 по классификации ВОЗ ( тогда считалось, что достаточно 150). А сдала два дня назад - антител осталось всего 200. Вроде тоже немало, но Дельту могут не взять. Короче, через две недели пойду делать третью прививку.

Новые случаи смертей от коронавируса в Австрии. По сравнению с прошлогодней волной, смертность снизилась в два раза. Фото: www.worldometers.info

Ну и о действенности вакцинации. Вот главный показатель. Здесь на фотках два графика. Один - это рост заболеваемости. И он в этом году из-за Дельты скакнул вверх. А второй - график смертности. И она благодаря вакцинации упала вдвое. К примеру - 18 ноября прошлого года заболело 7003, умерло - 108. В этом году заболело 15 145. Умерло - 55. Разница - это чьи-то жизни.

Мне нравится, что здесь их берегут. Идут на убытки, чтобы сохранить людям здоровье. Потом опять будет помощь бизнесу, семьям и т д. Хотя полностью последствия локдауна это, конечно, не окупит.

Но лучше быть бедным, но живым. Так тут рассудили.

И еще. После даже легко перенесенного ковида много побочных заболеваний. А уж после тяжелого! У людей резко ухудшается память, способность быстро соображать, к черту летят легкие и органы, прежде хронически повякивающие, очень много депрессий, страшных приступов головной боли и ненавидимого врачами симптома: у меня болит все! И -у меня ни на что нет сил. Страны, в которых пойдут по пути: пусть болеют, если не хотят соблюдать меры , могут оказаться в будущем странами с поголовно больным населением. Странами-инвалидами. Поэтому я - за строгие меры везде.

…Как бы успеть выпить до начала локдауна хотя бы чашечку кофе…

P.S. Антиваксеров прошу не беспокоиться и прибиваться к своим. Здесь вы понимания не найдете.

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