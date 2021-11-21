История любви Софи Лорен и Карло Понти продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в мире

Софи Лорен и Карло Понти в 1965 году. Фото: EAST NEWS

Софи Лорен и Карло Понти познакомились, когда Софи едва исполнилось 16 лет. В детстве София Шиколоне (это настоящее имя актрисы) была «гадким утенком», одноклассники за чрезмерную худобу звали ее «зубочисткой».

Семья будущей кинозвезды жила очень бедно, порой в доме не было еды. В 14 лет мама Софии предложила дочери принять участие в конкурсе красоты. Юная красавица выиграла соревнование и завоевала титул «Мисс Изящество». Она расцвела, на нее стали обращать внимание владельцы модельных агентств.

B детстве ее дразнили «зубочисткой» из-за невероятной худобы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На одном из кастингов на 16-летнюю Софию заметил режиссер Карло Понти. Он решил помочь ей стать киноактрисой. Для начала Карло придумал своей подопечной звучный псевдоним – Софи Лорен, стал обучать девушку хорошим манерам, нанял для нее педагогов по этикету и английскому языку.

Понти заставлял Софи читать книги по искусству, показал, как красиво одеваться, объяснил, что такое стиль и правильный макияж. Карло даже учил ее, как надо ходить и плавно вилять бедрами.

Карьера Софи Лорен выстроилась по классическому принципу «Из грязи в князи» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через три года такого наставничества Софи поняла, что питает к Карло не просто самые теплые чувства. Она влюбилась в него.

В середине 1950-х Софи стала звездой и секс-символом Италии. Они с Карло любили друг друга. Лишь одно обстоятельство мешало им быть вместе – Карло был женат. В Италии тогда было очень сложно получить развод, поэтому влюблённые скрывались и встречались тайно, как любовники.

Софи это не нравилось, но она не хотела ничего менять, и трепетно ждала Карло, потому что верила ему, всем сердцем лелея мечту о создании семьи с любимым мужчиной.

Понти был женат и из-за законов, принятых в глубоко католической Италии, долго не мог развестись с супругой - а к Лорен на несколько лет приклеился ярлык хищной распутницы, уводящей чужих мужей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Устав ждать разрешения из Ватикана, пара отправилась в Мексику. Там за один день режиссер получил развод, Карло и Софи поженилась.

В Италии этот брак считался незаконным. Молодожены были вынуждены уехать из родной страны и поселиться во Франции, которая стала для них вторым домом.

Путь к материнству у Софи был тернистым: после нескольких выкидышей и курсов гормональной терапии она вновь забеременела, но была вынуждена весь срок пролежать на больничной постели. И, наконец, родился сын, а спустя 4 года еще один.

Легендарная актриса с сыновьями - Карло (слева, его назвали в честь отца) и Эдуардо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось, что жизнь наладилась. Но Понти обвинили в неуплате налогов и конфисковали его виллу в Италии.

Однако, никакие трудности не смогли помешать любви великой актрисы и режиссера.

На похоронах Карло Понти, скончавшегося в 2007 году, Софи Лорен сказала, что «такой любви удостаиваются лишь единицы».

Роман двух великих людей, которые многие считали мимолетным, до сих пор является самым обсуждаемым в мире.