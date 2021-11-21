На Гавайях власти перекрыли пивной ручей

Пока не ясно, навредил ли слабоалкогольный поток природе. Фото: EAST NEWS

Больше недели по территории одного из главных островов Гавайского архипелага, Оаху протекал настоящий пивной ручей.

Но власти спохватились и перекрыли источник слабоалкогольного потока.

На то, что вода в ручье долины Вайпио ничем не отличается от пива, обратила внимание местная экоактивистка. Она же и обратилась с жалобой в департамент здравоохранения штата, заявив, что поблизости от ручья запах стоит «как в пабе, который три дня не проветривали».

Проведенные исследования подтвердили – воды ручья действительно содержат в себе сотые доли процента сахара и целых 1,2% алкоголя.

Расследование привело специалистов к складу местного производителя алкогольных напитков. Выяснилось, что во всем виновата ливневая труба, по которой пиво спокойно вытекало со склада в ручей. А об утечке сотрудники компании даже не подозревали – теперь им придется выяснить, каким образом она вообще возникла.

А вот местной молодежи усилия экоактивистки принесли одно разочарование – они за прошедшую неделю уже успели пристраститься к дармовой выпивке. Что произошло под действием алкоголя с флорой и фауной водоема, а также, какие убытки понесла компания-производитель – пока неизвестно.

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