Опять виноват Чубайс? «Роснано» может перестать платить по долгам и подставить всю российскую экономику

Только за последний год работы Чубайса в корпорации ее убыток составил 53 млрд рублей. Фото: EAST NEWS

Крошечное сообщение со скучным заголовком «АО «РОСНАНО» объявляет, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций», размещенное, как нарочно, в пятницу вечером на корпоративном сайте, даже не сразу привлекло внимание финансовых аналитиков. Зато когда профессионалы рынка капитала вчитались в него, то тут же схватились за голову. Обтекаемые фразы вроде «обсуждались возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов», «накопленный непропорциональный долг требует корректировки» и «выработка компромиссов, которая позволит избежать наиболее негативных сценариев» заставили протирать глаза кулаками и хлопать себя по щекам. Нет, все так и есть – «Роснано», по сути, допускает возможность дефолта по своим обязательствам. На бирже такое заявление равносильно выстрелу в собственную ногу (а то и куда похуже).

На простой русский язык сообщение «Роснано» переводится так: в госкорпорации закончились деньги и она, на данный момент, не знает, как произвести очередные выплаты кредиторам, запланированные на декабрь. Как минимум, просит отсрочки платежей.

Но по-настоящему пугает аналитиков не возможность банкротства «Роснано», а то, что это может подставить весь российский долговой рынок. Инвесторы, напуганные неожиданным падением системного игрока, могут начать панически продавать облигации других госкомпаний и тем спровоцировать настоящий обвал на рынке.

О наиболее вероятных сценариях дальнейшего развития ситуации на Радио «Комсомольская Правда» рассказал инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

- Как такое стало возможно и почему заявление «Роснано» стало неприятным сюрпризом для экономистов?

- Если говорить простыми словами, то произошло следующее. Ребята разобрались, что у них денег не хватает на выплаты по долгам. Побегали туда-сюда, думали, что можно перехватиться где-то. Не получилось. Бюджеты все давно сверстаны. Государство – это же не лавочка, куда можно подойти и сказать: «Дайте денег на пять минут, а то что-то не хватает». У «Роснано» в ближайшее время будут выплаты по купонам. Предложили с инвесторами обсудить условия реструктуризации. Вроде бы ничего страшного, дело житейское, с кем не бывает. Но на биржевом рынке даже одно обсуждение темы изменений условий договор, сроков погашения долгов – это так называемый технический дефолт. К тому же есть очень важный нюанс: «Роснано» - это госкорпорация. И благодаря этому ценные бумаги, выпускаемые ею, это бумаги высшей степени надежности. Рейтинговые агентства присваивали им максимальные рейтинги финансовой устойчивости – АА и ААА. И их берут в расчете, что никаких неожиданностей по ним быть не может. Так что это очень серьезное дело с точки зрения доверия к российским государственным и квазигосударственным облигациям. Но я уверен, что ситуация быстро будет погашена. Скорее, это вопрос непрофессионализма менеджмента и его неумения просчитывать финансовые рынки. Моя оценка: уже в ближайшие дни, а то и часы выйдет представитель ВЭБа, который объявит, что «Роснано» получит стабилизирующий кредит. Все-таки умных людей в экономике хватает.

- Должно ли государство спасать «Роснано» от банкротства?

- Государство – единственный собственник корпорации и, конечно, это его головная боль. Разумеется, нельзя ни в коем случае допустить ни реструктуризации долга, ни тем более дефолта. Потому что иначе будет поставлена под сомнение платежеспособность государственных структур. Понимаете, на рынке есть вещи, которые делать нельзя. Такие вот заявления делать нельзя. Нужно было тихо, спокойно бежать в Минфин, в ВЭБ – каяться там, вставать на колени, что угодно, но не доводить дело до публичного обсуждения вопроса отказа платить по долгам. Ну, я думаю, старшие товарищи сейчас объяснят управляющим «Роснано» законы рынка и заодно плюшек хороших надают.

— А если все-таки дефолт? К каким последствиям это приведет для российской экономики?

- Это, естественно, полностью изменит расстановку сил на российском долговом рынке и подорвет доверие ко всем государственным облигациям. Но даже не 99 процентов, а 100 процентов даю, что ситуацию выправят. Это слишком серьезные последствия для российской экономики. Что, у государства денег нет, чтобы заплатить по долгам «Роснано»?

- «Роснано» заняло 70 млрд рублей на долговом рынке. Это небольшие деньги для бюджета?

- На самом деле, надо будет достать из бюджета даже меньше, потому что, как минимум, под половину облигаций уже есть госгарантии, то есть они зашиты в бюджете. 30-40 млрд рублей – это ничто для масштабов России. Такая сумма является внушительной для средней по размерам корпорации, но для нашего государства.

Вопрос на засыпку

Причем здесь Анатолий Чубайс?

Надо сказать, что Анатолий Борисович в какой уже раз продемонстрировать важнейшее из своих умений – вовремя уходить. Тонущий (как теперь выясняется) корабль под названием «Роснано» он покинул ровно год назад. И перешел на созданную специально для него должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, где он занимается вопросами изменения климата и перехода на чистую энергетику.

Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнений, что львиная доля неподъемных долгов госкорпорации была накоплена именно под его руководством в период с 2008 по 2020 год. Только за последний год работы Чубайса в корпорации ее убыток составил 53 млрд рублей.

Ну и как тут не вспомнить, знаменитое видео с новогоднего корпоратива «Роснано» https://www.kp.ru/daily/26474/3343893/ перед наступающим 2016-м годом? «У нас очень много денег. Прямо совсем много. Всем вторую годовую премию – за счет заведения!» - тогда радовал своих сотрудников неслыханной щедростью Чубайс.

Что ж, пришла пора спросить. Не стоит ли следственным органам провести полную и всестороннюю ревизию того, на что именно тратились государственные средства в «Роснано» за последнее десятилетие и не было ли со стороны менеджмента признаков нецелевого расходования бюджетных средств?

СПРАВКА «КП»

Провалы «Роснано»

«Лиотех»

Производство литий-ионных аккумуляторов.

Новосибирский завод запущен в 2011 году. В 2014 году приостановил деятельность из-за низкого спроса на продукцию. В 2016-19 годах находился в процедуре банкротства. Заключено мировое соглашение с кредиторами о выплате долга в 10 млрд рублей в течение 10 лет. Предприятие продолжило деятельность, однако в октябре 2021 года появилось сообщение о том, что здание завода выставлено на продажу за 1 млрд рублей.

«НТфарма»

Производство вакцин от гриппа и других лекарств

Строительство фармацевтического завода в Переславле-Залесском началось в 2011 году, но было остановлено в 2014 году. В 2018 году на руководителей «НТфармы» было заведено уголовное дело за вывод 400 млн рублей через фиктивные договоры на научно-исследовательские работы. В 2020 году компания подала на банкротство. Кредиторская задолженность около 3 млрд рублей.

«Росана»

Производство мясных протеинов и перьевых кератинов

Строительство завода по переработке сырья животного происхождения в Белгородской области началось в 2010 году, однако спроса на продукцию не оказалось. В 2014 году «Роснано» заявило, что проект «опередил свое время», но с тех пор о нем ни слуху, ни духу.

«Тервинго»

Производство режущей проволоки

Этот завод начинали строить в Липецкой области, но он умудрился уйти в банкротство еще до начала работы, несмотря на 5 млрд рублей инвестиций. Эксперты также отмечали, что спроса на продукцию предприятия просто не было.

«Трекпор»

Производство аппаратов для очистки крови (плазмафареза)

В свое время «Роснано» инвестировало в этот проект 1,3 млрд рублей, а еще 300 млн рублей добавил Фонд развития промышленности. Но отбить вложения так и не удалось, хотя производство было запущено. С 2019 года компания находится в процедуре банкротства.

Но есть и достижения

Справедливости ради надо отметить, что за прошедшее десятилетие при участии «Роснано» было выведено на рынок несколько успешных продуктов.

Любимым детищем Чубайса на посту руководителя «Роснано» была альтернативная энергетика. Он «пробил» строительство крупного завода по производству солнечных панелей в Новочебоксарске и оборудования для ветряков в Ульяновске, Таганроге и Нижегородской области.

Партнер «Роснано», зеленоградский завод «Микрон» производит единственные в России наночипы. Продукция востребована за рубежом и занимает более половины экспорта российской микроэлектроники.

Впервые в России смогли построить газовую турбину большой мощности для теплоэлектростанций. Раньше их приходилось закупать у Siemens или General Electric. Проект профинансировало «Роснано».

Успешным оказался один из стартапов по производству новых материалов. Компания OCSiAl производит графеновые нанотрубки – благодаря им корпуса электрокаров становятся легче, а аккумуляторы энергоэффективнее.