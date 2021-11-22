Вопрос дня: Почему так и не стала былью сказка о «Роснано»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава общественной организации «Садоводы России»:

- Сказочник - профессия, которая передавалась от детей к внукам и дальше по налоговой декларации. Предполагалось, что это культурный человек. А у нас сказочниками в масштабах страны зачастую становились люди, которые не обладали достаточной суммой важных знаний и сведений.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:

- Вся эта история - совсем не русская сказка. Кризис данной корпорации был заложен Ржавым Толяном, которого я помню с 1992 года. Эта удивительная госкорпорация сама себе ставила задачи и при этом ни перед кем не отчитывалась. Создание «Роснано» - страшный ляп. Тогда качались деньги для покупки зарубежных стартапов и закупалось все вплоть до термоядерного синтеза. С вероятными откатами.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Сказка быль, да в ней намек. Добрым молодцам урок. История, которая преподает урок многим и надолго...

Александр СОКОЛОВ, учредитель портала Антропогенез.ру, популяризатор науки:

- Я ничего толкового на эту тему сказать не могу, кроме того что наука должна быть наукой. А практика - практикой. Зачем лезть в иные нанодебри?

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Любые проекты Чубайса заканчивались крахом и поражением. «Преобразование» энергосистемы закончилось ее развалом, и с большим трудом удалось восстановить ее баланс. История о том, кто на этом заработал, осталась в тени. Так и «Роснано» - не менее непонятная история. Зачем нужно государству эту корпорацию спасать? Там же нет никаких оснований - ни серьезных активов, ни серьезных достижений. А если ее переформатировать, то зачем? Эпоха таких проектов и таких «руководителей» подобных проектов уходит на наших глазах.

Герман СТЕРЛИГОВ, фермер:

- Эта страшная сказка не стала былью, и мы должны быть благодарны за это. Сколько было разворовано денег на гнилые инициативы - от строительства химзаводов до реакторов, которые не были сооружены. И до свалок, которые не были организованы. С Чубайсом мы были шапочно знакомы - виделись на 850-летии Москвы, и он мне сказал невежливую вещь.