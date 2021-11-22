Была беспомощной и страдала перед смертью: как прошли последние дни жизни Нины Руслановой

Разбитая инсультами Нина Русланова скончалась в Москве в реанимации Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве скончалась актриса Нина Русланова. За две недели до смерти она попала в реанимацию. О смерти 75-летней звезды фильмов "Собачье сердце", "Женская собственность", "Валентин и Валентина", "Тени исчезают в полдень" скорбят близки, коллеги и друзья. Станислав Садальский рассказал, как прошли последние дни Нины Ивановны.

"Умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости…" - сокрушается Станисалав Садальский.

Так Нина Русланова выглядела после инсульта. Фото: телепередача "Судьба человека"

Разбитая инсультами артистка находилась в реанимации больницы имени Сеченова. Туда ее госпитализировали с коронавирусом. Сначала у звезды выявили дыхательную недостаточность, но она не захотела ехать в клинику. Лишь после того, как самочувствие стало стремительно ухудшаться, Нину Ивановну увезли в больницу. У нее диагностировали нарушение сердечного ритма, а также пневмонию и сильное поражение легких. Ситуация осложнялась еще и тем, что Нина Ивановна дважды перенесла инсульт, после которого не могла нормально говорить.

Садальский рассказал о последних днях умершей народной артистки. По словам актера, звезда сильно страдала, была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии. Он отметил, что никому бы не пожелал такой тяжкой участи.

"Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, чтобы такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил", - цитирует артиста Пятый канал.

Нина Русланова с дочерью Олесей в 2011 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, последние годы жизни Нина Русланова не снималась в кино. Проблемы со здоровьем начались у артистки в 2009 году, когда она перенесла первый инсульт. Звезда долго восстанавливалась, но в 2014-м ее настиг новый удар. Заботу о Нине Ивановне взяла на себя ее дочь Олеся. Она до последнего была с мамой.