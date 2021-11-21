Нина Русланова старалась держаться, несмотря на болезнь, но сердце не выдержало

Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Печальную новость подтвердили и в Гильдии актёров кино России. Одним из первых сообщил о смерти Нины Руслановой актер Станислав Садальский. Он написал в FB: «Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик!)»

С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?

Прощай, дорогая, прости».

5 декабря прошлого года Нине Руслановой исполнилось 75 лет. Нина Ивановна уже много лет не давала интервью, объясняя это тем, что перенесла два инсульта. Следом была операция на сердце. Тяжело. Она уже не снималась в кино, не играла на сцене, лишь изредка появлялась в ток-шоу – «немного подзаработать на лекарства». Но никогда не жаловалась. Скромно жила на пенсию, которая по российским меркам у нее была немаленькая.

Нина Русланова с дочерью Олесей на вручении премии "Ника" в 2011 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда пришел коронавирус, Нина Ивановна села на строгую самоизоляцию, почти из дома не выходила. Даже свой юбилей отметила в тихом семейном кругу. Скрашивали ее затворническую жизнь ее дочь Олеся и 12-летний внук Костя, которого Нина Ивановна обожала.

Любой журналистский материал о Нине Руслановой обязательно начинается с рассказа о происхождении её звучной фамилии. Кто были её родители, установить так и не удалось. Её нашли не то 2-х, не то 4-х месяцев от роду на полустанке Богодухов под Харьковом и определили в Дом малютки. Это было в декабре 1945-го. Фамилию ей выбрала не то инспектор детских домов, не то воспитательница, которой нравилась исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. Сиротка-найденыш тоже любила петь. «Будет артисткой», - решила воспитательница и записала ее Руслановой.

С отчество тоже не мудрствовали – пускай будет Ивановна. День рождения маленькая Нина выбрала сама — 5 декабря, «красный день календаря» — день сталинской конституции.

Нина Русланова и Владимир Высоцкий в фильме "Короткие встречи" Киры Муратовой. Фото: кадр из фильма.

Тем не менее, о своем детдомовском детстве Нина Ивановна вспоминать не любила. Она сменила не то пять, не то шесть детских домов. Не очень доверяла сентиментальным историям и шоу-программам, посвященным счастливому обретению родственников, типа "Жди меня". Несколько лет назад в одной из таких передач объявились якобы ее родные сестры. Но продолжения у телевизионного «мыла» в реальной жизни не было. Русланова говорила, что родных ей найти так и не удалось.

После восьмилетки Нина Русланова пошла учиться на маляра-штукатура и даже проработала год на стройке. Навыки маляра ей пригодились в кино — она мастерски красила стены в картине Киры Муратовой «Познавая белый свет».

Чтобы оправдать свою артистическую фамилию, она поступила в Харьковский театральный институт. На втором курсе уехала из Харькова в Москву. В тот год в Щукинском училище был недобор… мальчиков. И Русланова почему-то решила, что вполне может занять эту вакансию. Что было абсурдным, но знаменитый щукинский педагог Вера Константиновна Львова настояла: место дефицитных мальчиков пускай займет подающая надежды девушка - Нина Русланова, даже несмотря на ее жуткий украинский выговор. На ее курсе учились: Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Иван Дыховичный... Русланова была самой старшей среди них.

Нина Русланова в фильме "Тени исчезают в полдень" Фото: кадр из фильма.

Со своим будущим мужем она познакомилась на одном шефском концерте студентов-щукинцев. Они выступали в актовом зале МГУ. Там ее увидел студент физмата Геннадий Рудаков и сразу влюбился. Их брак продержался 7 лет. Родилась дочь Олеся. Но брак сохранить не удалось. С первым мужем актриса рассталась на удивление интеллигентно. Ради дочери они сохранили дружеские отношения. Оставались близкими друг для друга людьми, часто созванивались, вместе отмечали семейные праздники. Даже встречали вместе Новый год, хотя у каждого уже были новые семьи.

Со вторым мужем Рафкатом Габитовым Нина Русланова повстречалась на съемочной площадке – он работал звукооператором. Они жили на два города: Нина Русланов — в Москве, её муж — в Петербурге. Гостевой брак оказался очень крепким.

Часто Нину Русланову называют любимой актрисой мастеров артхауса Киры Муратовой и Алексея Германа. Но она снималась и в легких, незатейливых комедиях, где режиссерам требовалась ее острая характерность.

Нина Русланова в комедии "Будьте моим мужем" Фото: кадр из фильма.

Она дважды снималась с Андреем Мироновым. В картине Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» ее героиня была в него влюблена. В жизни все было иначе. Разругались они еще на съемках лирической комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем». На репетиции Русланова несколько раз назвала Миронова «Андрюшей». Миронов фамильярности от тех, с кем не «пил на брудершафт», не терпел. Тут же взорвался: «Какой я вам Андрюша! Уберите Русланову со съемочной площадки, она хамит!». Почему-то Миронов настаивал, чтобы не близкие ему люди к нему обращались по имени-отчеству. В общем, Русланова и Миронов совсем друг друга не поняли. И когда Русланова узнала, что в «Лапшине» ее партнером будет Миронов, категорически отказалась сниматься. Полгода Герман ее уговаривал и приложил немало усилий, чтобы помирить двух звезд. Но ничего не добился. Сняться-то они снялись, но в перерывах между съемками по-прежнему не разговаривали...