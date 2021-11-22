В США водитель внедорожника совершил наезд на участников рождественского парада

Городская полиция подтвердила, что жертвы есть, и пообещала представить более детальные данные об их количестве позднее Фото: REUTERS

В городе Уокеш (штат Висконсин) несколько человек погибли и десятки травмированы в результате наезда внедорожника на участников и зрителей рождественского парада.

Городская полиция подтвердила, что жертвы есть, и пообещала представить более детальные данные об их количестве позднее. Задержка с обнародованием точных данных такого рода связана с тем, что среди погибших есть дети, семьи которых еще не знают о трагедии. Свидетели трагедии говорят в соцсетях «10-12 погибших»,

Правоохранители подтвердили, что водитель автомобиля задержан. «Расследование находится в самой активной его фазе», - сообщил журналистам главный полицейский Уокеша Даниэль Томпсон, отказавшись обсуждать возможные мотивы действий главного подозреваемого.

Очевидцы рассказывают, что таран не был похож на инцидент с отказом тормозов автомобиля, водитель совершал на большой скорости наезды на людей, прокладывая свой маршрут по местам наибольшего их скопления. «Тела просто летали по воздуху, повсюду море крови», - сообщают они.

В Белом доме подтвердили, что немедленно получили всю информацию о случившемся и внимательно следят за развитием событий.