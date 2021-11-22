«Борис Павлович относит меня, четырехлетнюю, в детскую и шепчет, что это игра в мужа и жену»: жертвы секты Вар Авера дали шокирующие показания

Бориполк слева, в центре Волочкин. Фото из архива Ивана Волочкина

Вере Волочкиной 20 лет. Анастасии Ветровой – 25. Симпатичные молодые женщины. Невозможно представить, в каком аду им пришлось оказаться. Насте подростком, Вере еще совсем маленькой девочкой. Сегодня, когда детские годы, наполненные жуткими и отвратительными моментами, позади, они обе написали заявления с обвинениями в педофилии. Их мучители – отец и сын Сытины.

Сытин-старший, именовавший себя Бориполком, правая рука гуру секты Вар Авера - Валерия Аверьянова. Когда-то в эту организацию, «раскрепощающую дух», а на деле дурманящую сознание, входил и отец Веры Иван Волочкин.

Отец астрального каратэ Валерий Аверьянов (он же Гуру Вер Авера), который женился на своей бывшей падчерице. Фото: www.youtube.com

АВЕРЬЯНОВ - ВАР АВЕРА

В первой половине 1990-х Валерий Аверьянов стал настоящей звездой. На бывший Советский Союз, территорию с развалившейся на куски атеистической идеологией, хлынул поток всевозможной мистики. Кашпировский качал в трансе забитые людьми стадионы, Чумак заряжал через экраны телевизоров воду из-под крана, супруги Глоба (ну, и многие другие) составляли для газет прогнозы, как жить Весам и Козерогам. А Аверьянов начал выпускать свои книги - под псевдонимом Гуру Вар Авера. И к «сенсею» устремлялись новые адепты.

Одним из них оказался Иван Волочкин из подмосковного Серпухова. Мастер спорта по рукопашному бою. В 1996-м ему было 24 года.

- Об Астральном каратэ (см. «Справка «КП») я узнал в очень тяжелый для меня период, - говорит Волочкин.

Рассказывает: в Серпухове он открыл собственный ЧОП, на который наехал местный криминал. Пришлось сбежать в Москву. Мыкался. Прятался. Искал книги об укреплении духа, ну и набрел как-то на труды Аверьянова.

Отец Веры Иван Волочкин признается, что больше двадцати лет находился под влиянием Бориполка и во всем ему верил. Фото: СОЦСЕТИ

- В книге был адрес автора. Я подумал: как круто человек написал о наших скрытых возможностях. Сел в электричку и поехал к нему в Петушки.

Мастер с порога начал удивлять гостя. Заявил, что к нему немало спортсменов-супербойцов приезжало и все обломались насчет силы духа. Поставил Волочкина у деревянной стены и метнул в его сторону нож, проверяя - не отпрыгнет ли.

- Нож в полуметре от моей головы воткнулся. Но проверку я прошел. Помню, Вар Авера потом еще входил в транс, показывая, как он умеет. Гуру же! Потом рассказывал всякие интересные вещи. Что в советское время его посадили в психушку за предсказание смерти генсека Черненко, а в начале 1990-х якобы сотрудничал с охраной Ельцина. На прощание он дал мне VHS-кассету, на которой его молодая жена Юлия Верра (см. «А в это время») и другие девушки танцуют голыми. Речь шла о раскрепощении духа.

Бориполк. Фото из архива Ивана Волочкина

НОЧНЫЕ МЕДИТАЦИИ С ПОДРОСТКАМИ

В гостях у Аверьянова Иван позже побывал еще один раз. А потом на каких-то соревнованиях случайно познакомился с правой рукой гуру - Бориполком, он же Борис Павлович Сытин.

- От него такая энергетика перла, что я, когда к нему подошел, даже дара речи лишился, - вспоминает свои ощущения Волочкин. - Мощный, сильный. В свои 54 года он 150 килограммов от груди запросто жал. Бориполк сказал, что он кадровый военный. Так что я его по всем фронтам зауважал. И мы как-то быстро стали общаться. Теперь-то, задним умом, я понимаю, почему вдруг стал ему интересен. Я тогда преподавал каратэ в детском клубе. У меня было несколько групп, в том числе одна чисто девчачья. Бориполк попросил вести у них занятия. Он начал преподавать цигун (комплексы упражнений, на основе буддийских психопрактик), и на него буквально все девки сразу и пересели. А он просто в малину попал, расположил к себе всех. Иногда даже «ночные медитации» с девочками-подростками проводил в нашем зале. Но тогда я ничего «такого» о нем еще не слышал…

По словам Ивана, Сытин часто рассказывал ему про гуру Аверьянова, водил на различные собрания тантрических клубов (тантрой называют тайные практики, которые ведут к духовному развитию).

- Он стал моим учителем. В 2000-м мы с женой переехали в Чехов, купили квартиру. У нас уже был сын, потом родилась дочь Вера, потом еще сын. Борис Павлович заявил, что наша девочка - «воплощенец». Чуть ли не воплощение богородицы. Сказал, что у нее огромный энергетический потенциал, но мы с женой, слабые и необразованные люди, все таланты загубим. В общем, он подвел нас к тому, что мы сами его попросили: «Борис Павлович, возьми нашу дочь в ученицы!» Вере тогда чуть больше года было.

По выходным Бориполк с Иваном ездили «на тантру» или тренировались в лесу, и Сытин на пару дней оставался в Чехове, в двухкомнатной квартире Волочкиных, с ночевкой.

- Он маленькой Вере какие-то медитативные практики подсказывал, да и вообще с ней ладил - знал много стишков и сказок. Вере он нравился. Когда оставался ночевать у нас, шел в детскую укладывать дочь, и там же с ней засыпал. Иногда брал ее к себе на день-два в Москву - в парк или музей какой-нибудь.

Девочке тогда было около четырех лет. Сытину 65.

Слушаю Волочкина и диву даюсь: неужели ничего подозрительного не замечал?

Иван божится: не знал, не видел!

Вера Волочкина заявила, что сектант Бориполк начал «играть с ней в мужа и жену», когда ей было всего 4 года. Фото: СОЦСЕТИ

«ИНОГДА ОН МЕНЯ КУПАЛ»

- Когда папа начинает мне говорить что-нибудь про свою секту, меня передергивает, - признается Вера. - Мои воспоминания из детства: у нас снова ночует Борис Павлович, он относит меня в детскую и ложится со мной на верхнем этаже двухъярусной кровати. Внизу спит старший брат. Борис Павлович меня трогает. Шепчет, что это игра в мужа и жену, что муж с женой никогда не спят одетыми. Иногда он меня купал. Родители воспринимали это совершенно спокойно.

Так продолжалось около четырех лет. В 2008 году мама Веры развелась с Иваном, тот переехал к другой женщине, Бориполк «уехал» с ним в другую семью.

- Вы кому-нибудь рассказывали о том, что с вами делал взрослый мужчина?

- Нет. У меня, у ребенка, сложилось впечатление, что это нормально. Снова с Бориполком мы встретились, когда мне было уже лет 14. Мы опять начали общаться с моим отцом. У его новой жены есть дочь от первого брака, Соня. Нас двоих отпускали к Сытину. Он жил в Москве один. А его сын был совладельцем турбазы под Серпуховым. Красивое место - лес на берегу реки. И однажды Бориполк меня забрал из школы и предложил поехать на эту турбазу. Мы поужинали, а потом он повел меня наверх: давай приляжем, как муж и жена. Я говорила, что не хочу, но он заставил меня раздеться. Он пытался в меня войти, я говорила, что мне больно, а он сказал: «Терпи!»

По словам Веры, позже было еще два таких же эпизода, когда старый сектант взял ее силой.

- Я подружке только рассказала. Она говорит: «Верка, это ненормально! Скажи об этом родителям». Но с мамой у нас не те отношения, а с отцом я на такие темы тоже не могла говорить…

МАРИОНЕТКА

Все это время Вера Волочкина жила, мысленно прокручивая эти эпизоды.

- А однажды пришел отец и рассказал, что на сына Бориса Павловича завели уголовное дело - он изнасиловал 13-летнюю девочку. И я решила, что тоже больше не буду молчать.

Сейчас Иван Волочкин кается:

- Теперь я понимаю, что Вера всю жизнь Бориполка тихо ненавидела, но ничего мне не говорила. Потому что была уверена, что я его марионетка и не поверю.

И вспоминает другие эпизоды. Однажды Сытин взял на прогулку падчерицу Волочкина Соню. Девочке 9 лет. Внезапно домой вернулась жена Бориполка и застала благоверного голым в ванной с второклассницей.

- Он оправдывался, да так, как мне казалось, правдиво: мол, девочка испачкалась, он отправил ее мыться, поскользнулся и упал в ванну… И я, представляете, поверил ему! Но однажды мы с ним были в гостях у родственников моих, и вдруг 7-летняя племянница начала кричать, что дядя к ней в трусики лезет. Его выгнали. Но мы все как в ступоре были. Ничего не предприняли тогда.

Борис Сытин, которому сейчас уже 78 лет, сейчас под подпиской о невыезде.

Сына Бориполка Александра Сытина также обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней Фото: Личный архив героя публикации

Сын за отца

«Хочешь ему понравиться? Я тебя научу»

Нам удалось найти и девушку, которая написала заявление на Сытина-младшего, Настю Ветрову. Александр Сытин со студенческих лет был другом ее отца. Потом они вместе вели бизнес, занимались строительством и перепродажей недвижимости.

- Мой папа и Александр Сытин сильно дружили даже когда оба стали семейными. Настолько, что мы сначала снимали одну дачу, а потом и поселились в одном коттеджном поселке, выкупив соседние участки.

Когда девушке было уже 13, ей купили мотоцикл. В поселке была компания, которая иногда выезжала покататься по окрестностям. Среди них 37-летний Александр Сытин.

- Однажды под вечер мы выехали с ним вдвоем. Остановились в лесополосе. Я ему незадолго до этого призналась, что мне нравится один мальчик-сосед. И тут он мне говорит: «Ты же знаешь, что у Леши есть девушка? Ты же хочешь ему понравиться? Давай я тебя научу!» И крепко меня схватил.

Тогда Сытин изнасиловал ее в первый раз. Затем с интервалом в несколько недель это случилось еще два раза.

- Я никому не рассказала. Боялась, что мне не поверят. Ведь Сытин был крестным отцом моего брата. Но через несколько лет, когда я уже выросла, все-таки решилась. В феврале 2020 года я написала заявление. Выпало как раз на начало пандемии, поэтому Сытин использовал все способы, чтобы затянуть процесс расследования. Чтобы оттянуть проверки на полиграфе и у психиатра, он больше десяти раз предоставлял следователю справки, что болеет ковидом, поэтому не может участвовать в следственных мероприятиях. Тогда он находился под подпиской о невыезде. Но в итоге его все-таки отправили в СИЗО.

По данным kp.ru, Александра Сытина (сейчас ему 49 лет) обвиняют не только по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (наказание - от 12 до 20 лет колонии), но и по статье «мошенничество» - по данным следствия, он причастен к незаконной продаже нескольких объектов недвижимости.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

В одном из интервью бывшая жена Аверьянова Юлия Варра заявила, что в 12 лет отбила отчима у матери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А В ЭТО ВРЕМЯ

«В 12 лет я отбила отчима у своей матери»

Судя по истории самого Валерия Аверьянова, интимные отношения с несовершеннолетними в Астральном каратэ были в порядке вещей.

Многие приверженцы учения знали, что у пожилого Гуру Вер Авер есть жена, которая его лет на двадцать пять моложе - Юлия Верра. Она родила главе секты троих детей. При этом все окружение знало, что когда-то Юлия была падчерицей Аверьянова.

- В 12 лет я поняла, что кроме секса меня ничего не интересует. Тогда же у меня случился и первый сексуальный опыт: я отбила мужа, то есть моего отчима у своей матери. Впоследствии мы прожили с ним довольно долго, отчим-муж стал моим гуру в сексе, - откровенничала сама Юлия в 2010 году в интервью.

То есть, гуру Аверьянов имел интимные отношения с 12-летней школьницей?

Вообще, секс становится одной из основ учения Аверьянова и всех его лекций. Складывается ощущение, что вокруг него всегда собирались именно сексуально озабоченные люди.

Кстати, Юлия Верра после развода с Аверьяновым открыла в Москве собственный тантра-клуб. Сейчас она позиционирует себя как сексолог, используя некоторые наработки бывшего супруга.

- Я не раз бывал в этом заведении несколько лет назад, - рассказал «КП» один из бывших адептов Астрального каратэ. - В том числе и с самой Юлией общался. Тантра-клуб оказался борделем. То есть, там прямо правила такие: собираются люди, которые хотят попробовать какого-то необычного секса. Все раздеты. Ты в баре оставляешь какую-то сумму, чтобы потом подходить и выбирать этот кредит. Коктейль можешь взять. Или презерватив купить. А они там очень дорогие, чуть ли не по 500 рублей за штуку. Я обычно закидывал на бар по пять тысяч. Но их все равно постоянно не хватало. Поначалу было интересно. Потому что там все помешаны на сексе, все готовы, и мужчины, и женщины. Сходил четыре раза. А потом завязал. Подумал: мы же все-таки люди, а не собачки какие-то…

Валерию Аверьянову сейчас 81 год. Он, насколько известно, живет в Израиле и иногда консультирует желающих просветлиться. Сеанс стоит 1000 евро.

Кстати

«ВОТКНУЛ НОЖ В ГОРЛО ПСИХИАТРУ»

Валерий Аверьянов в своих книгах и интервью рекомендовал Сытина-старшего как «личного друга семьи Андропова» и сотрудника спецслужб. Между прочим поведал интересный факт из биографии соратника.

«Кагэбэшники опять кинули меня в психиатричку, а мой ученик Борис Сытин воткнул нож в горло главному психиатру города Москвы доктору наук Котову. Его судили, дали двенадцать лет, которые он и отбыл где-то в Алтайском крае», - писал Аверьянов в 1997-м. Эта запись по сей день висит на официальном сайте Астрального каратэ.

Справка «КП»

Что такое Астральное каратэ

Поклонники этого «учения» верили, что можно силой мысли нанести урон человеку, даже не видя его. Весь обряд происходил в комнате, куда набивалось как можно больше людей. В центр ставили свечу. И начиналось…

- Мы должны были стоять кругом, махать ножами, представляя перед собой врага, и крыть его матом. Были уверены, что где бы наш враг не был, это должно нанести ему вред, - рассказывает kp.ru Елена Захарова, бывшая «великая жрица» самой крупной в истории России секты Ашрам Шамбалы*, где тоже использовали практики Аверьянова. Женщина показывает глубокий шрам на руке: - Однажды одна из девушек в этой сутолоке случайно порезала меня ножом. Крови было!

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* Религиозная организация, запрещенная на территории России