Дело утонувшей в бассейне дочки Конкина передано в суд

В понедельник, 22 ноября, в суд было передано громкое уголовное дело о смерти Софии Конкиной, дочки, Народного артиста России Владимира Конкина. Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник, 22 ноября, в суд было передано громкое уголовное дело о смерти Софии Конкиной, дочки, Народного артиста России Владимира Конкина. Молодой женщине, в одиночку воспитавшей дочку, было всего 32 года. Напомним, София утонула в бассейне фитнес-клуба «Джамп», расположенном на Красной Пресне в центре Москвы, почти полтора года назад, 22 сентября 2020. Все это время тянулось следствие по делу. И вот наконец ответ на вопрос: что же на самом деле привело к трагедии, замаячил на горизонте.

Со дня на день в Пресненском районном суде Москвы начнутся судебные слушания.

- Накануне передачи дела в суд в окончательной редакции по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлёкшие смерть человека», обвинение было предъявлено управляющей фитнес клуба Анне Андриановой, - сообщила kp.ru Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных. – В рамках следствия было проведено множество экспертиз и все они подтвердили не только причину смерти Софии, асфиксию в результате попадания в легки воды, но и обстоятельства, которые к этому привели. В фитнес клубе не было инструктора и медика, которые должны были следить за безопасностью. София провела в воде как минимум пять минут, вытащили ее другие посетители клуба. При этом обвиняемая отлично знала об отсутствии инструктора и медицинского работника. Она не устраняла это нарушение, несмотря на неоднократные предписания контролирующих органов.

Анна Андриянова, все время следствия провела под запретом определенных действий. Ей запрещено в вечернее время выходить из дома общаться через интернет и давать интервью журналистам. Ее позиция по отношению к обвинению не изменилась. Она по-прежнему отрицает свою вину.

- Эта чем-то напоминает дело Михаила Ефремова. На его горьком опыте научились не все. На мой взгляд отрицая очевидное, обвиняемая сама роет себе могилу. Владимир Конкин долго ждал ее извинений. Но не дождался. Не была выплачена даже компенсация похорон. Именно поэтому сейчас мы будем настаивать именно на реальном сроке лишения свободы, - добавила Юлия Нитченко.

Директору клуба грозит до 6 лет лишения свободы. Однако наказание, скорее всего будет отложено до совершеннолетия двоих ее детей.

Напомним, после смерти Софии Конкиной, сироткой осталась ее девятилетняя дочка Алиса. Сейчас девочку воспитывают дальние родственники. Однако финансово ребенка обеспечивает ее знаменитый дедушка, Владимир Конкин. В этом году актеру, который исполнил роль легендарного сыщика Шарапов в фильме «Семнадцать мгновений весны», исполнилось 70 лет.