"София начала общаться с бывшим, а Михаил ревновал": Дочь Конкина перед смертью собиралась уйти от сожителя

София со своим сожителем Михаилом Серовым. Фото: Instagram.com

Родственники Софии подозревают в ее смерти ее сожителя, таксиста из Ярославля Михаила Серова.

- Они познакомились за три месяца до ее гибели на сайте знакомств, - рассказала «КП» адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко. - Примерно полтора месяца назад решили жить вместе. Возможно, сначала София что-то к нему испытывала, раз и дочку ему доверила - они стали жить втроем в съемной квартире в центре Москвы. Подозреваю, что у Михаила был интерес сэкономить на аренде жилплощади. Он говорил, что в центре ему удобнее таксовать (он работал «трезвым водителем»). Она тоже работала в центре продавцом-консультантом.

Возможно, при знакомстве сыграл роль тот факт, что София имела жилье в столице. Михаил не знал, что квартира в Химках, где она с дочкой жила до знакомства с ним, оформлена на ее отца. Когда Михаил узнал, кто ее отец, то потом всем хвастал, что живет с дочкой Конкина.

Дочка погибшей, 11 Алиса, с дедушкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

София пыталась устроить личную жизнь и, как делилась с подругами, видела в Михаиле защитника, главу семьи. Но очень быстро в нем разочаровалась. Он совсем ее не обеспечивал. Мы посмотрели мобильный банк - он ей 2 или 5 тысяч рублей за все время сбросил на карту. Михаил говорит, что за съемную квартиру он платил 60 тысяч рублей, этого я не знаю. Но она жаловалась подругам, что она все сама покупает на свои деньги: продукты и все для дома. Даже, когда за день до ее смерти они пошли с Михаилом в кино, за билеты заплатила она - у него не нашлось денег. Потом она сетовала подругам, что больше не может этого терпеть.

Он ее упрекал, что она тратит денег больше, чем зарабатывает, не экономна. Она согласилась сдать квартиру в Химках, выручила за нее 35 тысяч. Эти деньги были при ней в момент смерти. Их передали родственникам.

- То есть была размолвка с сожителем на материальной почве?

- Не только. У них уже не было интимных отношений. Они жили вместе, скажем так, как друзья. Софию Михаил не устраивал ни как добытчик семьи, ни в постели. Кстати, Михаил мне подтвердил, что принимает какие-то таблетки. Назвал: «Простамол». Вроде бы хотел улучшить потенцию. А София по телефону подруге говорила, что он закончил принимать психотропные таблетки.

Они собирались разъехаться, и она искала ему замену, о чем он прекрасно знал. Так, у Софии были теплые отношения с Алексеем, это ее бывший парень, с которым она перед смертью возобновила общение. У нее к нему были чувства. Это видно из ее нежных сообщений. Считаем, что Михаил чувствовал сильную агрессию и ревность к Софии. Он настаивал, что у них были супружеские отношения, но это не так. Возможно, эта ситуация злила Михаила.

Вот еще что настораживает. Как мы выяснили, Михаил служил в ВМФ, он бывший моряк. Он рассказывал, что знает методы, как можно утопить человека. Я ему прямо задала вопрос: «Вы знаете методы, которыми можно человека убить в воде?» Он сказал: «Да, знаю». А своему другу он сказал что, «если бы София не утонула, я бы ее сам утопил». Мы считаем, что Софии могли подсыпать снотворное. Мог ли подсыпать Михаил? Он отрицает это, но это не доказательство его непричастности.

Мы допускаем, что она была пьяна, когда пошла в бассейн. Но, извините, вся Турция купается пьяными после «всё включено», и как бы не особо много людей там тонет. София утонула в первые минуты, как зашла в воду. Очень странно то, что камера видеонаблюдения до этой трагедии нормально работала в бассейне. Но перестала работать в момент, когда утонула София.

Глубина бассейна, где погибла женщина, - 1 метр 60 см. Фото: © Фитнес клуб Jump

- Какие еще у вас претензии к фитнес-клубу?

- То, что должен был быть тренер, наблюдатель за бассейном. Таковых не имелось. Ну и должны были проверить состояние здоровья человека, который проходит в бассейн. Фитнес-центр изучается на предмет соблюдения обязательных нормативов.

ЗВОНОК ДРУГУ

«У нее были серьезные проблемы»

Мы дозвонились бывшему возлюбленному Софии Михаилу Серову.

- Михаил, вы на телевидение говорили, что не искали Софию, когда ночью она не пришла домой, потому что были на работе. А сейчас выясняется, что вы находились дома.

- Да, ну я заходил домой, уходил. Я знал, что ее нет. Я не искал Софию. И у меня на это были свои причины.

- Вы ее ревновали?

- Думаю, нет.

- А любили?

- Нет.

- А раньше говорили, что была любовь!

- Ну сначала у нас, может, и было чувство.

- Говорят, вы знаете методы, как утопить человека?

- Ну да. Это ни о чем не говорит.

- Вы не считаете себя ни в чем виноватым?

- Почему же не считаю?! Косвенно виноват, да. Не уберег. И переживаю.

- София алкоголь употребляла, это была ее главная проблема?

- Нет, не главная. Там сейчас такие данные всплывают при исследовании ее телефона, соцсетей, ее передвижений, что на этом фоне алкоголь - мелкая проблема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внучка Конкина рассказала, что бойфренд мамы Софии за два дня до ее смерти убил попугая

Птицу девушке подарил бывший возлюбленный, и новый жених сразу невзлюбил питомца (подробности)

Следователи восстановили хронику событий в день смерти дочки Конкина: Хотела встретиться с подругами, но им было лень ехать

Оказалось, что жених Софии отслеживал ее передвижения по телефону, но почему-то о пропаже спохватился только утром (подробности)

В ТЕМУ

Мошенничество и связи с криминальными авторитетами: чем известен зять Владимира Конкина, от которого он прячет внучку

Защищавший "шишек" адвокат Руслан Подгорный больше года провел за решеткой (подробности)