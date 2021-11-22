Опрос: Россияне хотели бы получать пенсию в размере 43 тысяч рублей

Опрос показал, что россияне хотели бы получать пенсию в размере 43 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей России, в котором выяснил приемлемый размер пенсий по мнению россиян.

Согласно итогам исследования, только 24% россиян рассчитывают на государственную пенсию. Остальные планируют работать и жить на заработную плату или надеются на другие источники дохода. К примеру, на поступления от сдачи недвижимости в аренду.

Респонденты до 24 лет назвали приемлемой пенсию в размере 35,8 тысяч рублей в месяц, люди старше 45 лет — 45 тысяч рублей. Как пишет РБК, в среднем по стране россияне назвали сумму в 43 тысячи рублей.

Напомним, в следующем году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубля, а в целом по стране составит 12 654 рубля на человека. Это следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022 - 2024 годы, которые поддержали в Государственной думе РФ. Вместе с изменениями размера прожиточного минимума была принята поправка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Согласно этому документу, 9,151 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми. Еще одна поправка говорит о возможности правительства оперативно распределить данные средства между российскими регионами.