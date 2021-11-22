Цена красной икры в России достигла исторического максимума

Стоимость красной икры в России достигла исторического максимума Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре 2021 года цена красной икры достигла исторического максимума, превысив 5 тысяч рублей за один килограмм. Об этом следует из данных Росстата.

Если сравнивать с 2000 годом, то цена товара выросла в 7,4 раза. В октябре 2000 года икра стоила 675,2 рублей.

Подорожала в рознице и красная рыба, пишет РБК. Стоимость за один кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года на 16%, если сравнивать с тем же месяцев прошлого года — с 726,9 до 845,3 рубля.

Напомним, производители безалкогольных напитков в России столкнулись с нехваткой сырья из Китая, в частности, лимонной кислоты. Информацию об этом подтвердили президент «Союзнапитков» Максим Новиков и представитель компании PepsiCo, производящей напитки под брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, «Фруктовый сад» и другими. Виной тому предельная загрузка портов Дальнего Востока, где ожидают своей очереди поставщики из Китая. Представитель компании PepsiCo уточнил, что если необходимые ингредиенты не поступят в срок, то сократиться производство. А это, в свою очередь, может повлечь увеличение стоимости продукции в преддверии новогодних праздников, отметил Максим Новиков.