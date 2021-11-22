Серийный альфонс-самозванец оказался маньяком

Мошенник умудрился за год выманить у доверчивых москвичек 23 миллиона рублей.

Вечером в редакции «Комсомольской правды» раздался телефонный звонок:

- Я тоже пострадала от альфонса Нодиржона Рахманова, который представлялся Евгением Халюто, - раздался женский голос на той стороне провода.

- Четвертая, - отметил про себя. Я был уверен, что такой звонок после материала в «Комсомолке» про серийного «Казанову», который за год выманил у москвичек 23 миллиона рублей обязательно последует.

- Кроме тех трех жертв, которых вы назвали в статье, есть еще три женщины, которые пострадали от Рахманова-Халюто, - продолжает позвонившая взволнованным голосом.

- То есть теперь их шесть.

Одна из страниц альфонса-мошенника в соцсетях.

ПОПАЛА ПОД ГИПНОЗ

Как рассказала моя собеседница (назовем её Евгенией), она преподает информатику в одном из подмосковных ВУЗов. Так же, как и остальные жертвы, в 2019 году зарегистрировалась на сайте знакомств.

- Я тогда взяла путевки в Болгарию, и тут он звонит. Начал приезжать, с цветами, документы свои показал на имя Халюто, я тогда и не поняла, что они поддельные. А буквально за неделю до отъезда говорит: «Займи мне на неделю 50 тысяч рублей, я тебе на карту потом кину». Я и подумать не могла, что человек, которому я не безразлична вдруг не вернет мне деньги. Заняла без всяких расписок…

К тому моменту Евгения, что общалась с альфонсом всего несколько дней. От близких отношений с мошенником ее спас взрослый сын.

- Мой мальчик с грустью слушал его рассказы про бои без правил, а потом сказал: «Ты чего тут выпендриваешься, давай больше сюда не ходи, а то поломаю, да в окно выброшу». А он ведь может… Не боец без правил, конечно, но два метра ростом, косая сажень в плечах. И мне тогда сказал, чтобы «этого придурка» в квартиру больше не пускала. Рахманов тогда голову в плечи спрятал и исчез на своем «Лексусе». Благодарна сыну, что он тогда почувствовал фальшь. Когда я уехала в Болгарию, будто пелена с глаз упала…

Эта «пелена», уверена Евгения, была не просто так. Мошенник как будто обладает сильным гипнозом.

- Вы знаете, он прямо гипнотизирует. Как цыганки на вокзале, которым люди сами деньги отдают. Вот он тоже рассказывал жалостливые истории, как болел раком и вылечился, как приехал из США, как занимался там боями без правил. Это сейчас мне стало ясно, что он врал, как дышал, - говорит Евгения.

КРАСАВЕЦ, ВЕРНИ ДЕНЬГИ!

Вернувшись из Болгарии Евгения стала звонить своему «Ромео». Просила вернуть деньги. Тот, как и любой мошенник, не отказывал, но и не возвращал ни копейки.

- Возможно он тогда понял, что больше с меня ничего не взять и отключил телефон. Я написала два заявления в полицию, но найти его почему-то тогда не смогли. А на днях мне сестра дала почитать ваш материал. Бог все видит! Здорово, что дело уже в суде. У меня есть с ним вся переписка, запись телефонных разговоров. Он ведь после того, как я в полицию пошла, стал угрожать мне. Готова выступить свидетелем в суде.

Одна из пострадавших о криминальном таланте мошенника (на фото): "Вы знаете, он прямо гипнотизирует..."

- Вы все записывали на диктофон? - переспрашиваю.

- Да. Больше того, я нашла все его страницы в соцсетях, просмотрела его контакты, списалась еще с двумя пострадавшими. Они такие ужасы рассказывали.

Мы послушали, как Халюто разговаривал по телефону с пострадавшей Евгенией в 2019 году. Тогда он отлично понимал русский язык, а говорил даже похлеще иного сапожника. А в суде потребовал себе переводчика.

ЛИШАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ!

- Он опасен! - уверена наша героиня. - Таких как он и его жена надо изолировать от общества, а их несовершеннолетнего сына нужно передать на воспитание другой семье. Он же может вырасти таким же преступником, как и его родители. Мальчик знает, чем зарабатывают на жизнь его родители. Я его тоже нашла в интернете, переписывалась с ним.

Переписка с сыном Евгения (а точнее, Нодиржона Рахманова).

Общалась Евгения и женой псевдо-Халюто. Ей звонила та самая Ольга Бубликова — супруга и подельница. Тогда она представилась сестрой.

- В Болгарию мне звонила, просила еще денег. Говорила, что Халюто попал в аварию и ему срочно нужны деньги на лечение. Но я ей не поверила.

Не удивительно, что женщины давали для него миллионы. Я долго его искала, всю Москву подняла на уши. У моей знакомой муж коллектором в банке работает. Так даже они не смогли его найти! Номер машины Рахманова оказался зарегистрирован на какую-то Ниву, которая по Москве ездит с другим водителем.

- Его поймали. Теперь-то вы готовы идти свидетелем в суд?

- Конечно! Передайте мой телефон следователю.

ТА, ЧТО НЕ ПОВЕРИЛА АЛЬФОНСУ

Одну из пострадавших Евгения нашла в Москве. Алине (имя изменено), как и всем пострадавшим, за сорок, живет с двумя детьми. С ней Рахманов познакомился по телефону еще в 2017 году. Тоже под фамилией Халюто. Рассказывал ей все те же фантастические истории о боях без правил, о команде, на которую надо тратить миллионы.

- Да то же, что и всем остальным, - сокрушается Алина. - Что сам из Риги, что мама и папа умерли от рака, как гуляет с собакой. Так он показывал свой достаток, что оседлый, что никуда не убежит. А потом говорит: «Пришли мне две тысячи, на ремонт машины не хватает». А ему тогда и говорю: с мужчинами, которым не хватает две тысячи просто не общаюсь, - вспоминает Алина. - А он мне в ответ: «Какая ты алчная». «Да, я такая».

Алине повезло. Она так ни разу с ним и не встретилась.

УБЕЖАЛА ОТ МАНЬЯКА НА ДОНБАСС

Третью жертву Рахманова Евгения нашла на Донбассе. Валентина (её мы тоже не будем называть реальным именем) сейчас живет в Луганске.

- Приехала с мужем в Москву в 2016 году. Мы уже расходились, со злости тогда подала объявление на сайт знакомств. И позвонил этот Рахманов. Стали встречаться. Где-то полтора года все это тянулось, - вспоминает Валя.

Именно отношения с Валентиной для мошенника могут стать в суде роковыми. Дело в том, что он тогда представлялся своей настоящей фамилией. И не просто представлялся, но вытягивал из нее по 5-10 тысяч рублей, но еще не осторожничал: просил ее сбросить деньги на свою реальную карту (выписки точно сохранились в банке). В итоге, когда сумма его долга достигла 150 тысяч рублей, Рахманов стал домогаться дочки своей «возлюбленной».

- Он стал подводить меня к мысли, что девочке необходимо лишиться девственности дома, чтобы он это сделал правильно, чтобы она потом не боялась. Когда ей исполнилось 16 лет, он стал просто одержимым. Названивал ей, меня упрашивал: «Давай я ее лишу девственности, чтобы потом ей не было болезненно...» Я тогда собрала вещи, взяла дочь и вернулась в Луганск. Мне казалось, что только тут, где идет война меня смогут защитить от этого извращенца. Он просто настоящий маньяк, - вспоминает Валентина.

- В Москву на суд не боитесь ехать? - спрашиваю девушку.

- Нет, он ведь под стражей.

Теперь супруги Рахмановы отвечают на вопросы в суде.

СУД ДА ДЕЛО

В суде дело семейки мошенников пока застопорилось. Их адвокат нашла в обвинении технические ошибки, которые не признает прокуратура. Сейчас рассматривается апелляционная жалоба прокурора, и даже просят поменять судью.

В качестве потерпевших три москвички: бухгалтер, предпринимательница и юрист, о которых мы рассказывали в первой части нашего расследования. Только за время пандемии Рахманов-Халюта успел выманить у них 23 миллиона рублей.

Рядом сидит и подельница альфонса - его русская жена Ольга Бубликова, которую по телефону представлялась жертвам сестрой. Она тоже проходит по уголовному делу о «мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы». Теперь будет выделено новое дело. Там будут истории еще трех пострадавших женщин (их телефоны мы уже передали следователю).

САМИ ВИНОВАТЫ?

Все шесть обманутых Рахмановым женщин были готовы идти на любые жертвы, лишь бы обрести новую семью с обеспеченным на вид мужчиной. Ну а где знакомиться, когда вокруг пандемия, все в масках, а свободное время отнимают домашние хлопоты и дети? И вот они едут на работу, а между делом в смартфонах ищут новых спутников жизни. И, порой, думают, что нашли. Но на самом деле находят их. Теперь Нодиржон Рахманов в клетке Бутырского суда изредка ухмыляется и что-то бормочет про себя. Возможно, в мыслях просто благодарит бога, что он дал ему возможность в 34 года пожить в столице России как в раю. Ну, ведь не каждый может себе позволить в этой жизни гарем, да еще такой, чтобы он приносил стабильный многомиллионный доход.