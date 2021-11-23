Наследники российского богача спорят из-за "пиратской яхты" стоимостью в 21 млрд рублей

Олег Бурлаков был фанатом «зеленых» технологий. И построил уникальное судно, способное накапливать энергию ветра, воздуха и воды. Фото: S/Y Black Pearl/Instagram

«С большой грустью мы сообщаем о смерти Олега Бурлакова, создавшего супер-яхту «Черная жемчужина». Олег скончался после непродолжительной битвы с COVID-19».

Это последняя запись в официальном инстаграм-аккаунте яхты Black Pearl («Черная жемчужина», - англ.). Датирована 25 июня нынешнего года. Олег Бурлаков скончался 21 июня на 72-м году жизни.

Олег Бурлаков.

Бурлаков – не самый известный из российских олигархов. В последние годы он жил в основном в Монако, а похоронили бизнесмена в Канаде. В нынешнем году Бурлаков занял в российском списке Forbes 177 место с состоянием в 650 млн долларов. Свое богатство сколотил в 90-х и «нулевых» на цементе, нефти и газе. В 2014 году Бурлаков продал одну из своих компаний - тюменский «Бурнефтегаз» - уфимской «Башнефти». Сумму сделки пресса оценивала в $600 млн. Считается, что часть этих денег (по разным оценкам, до 400 млн евро) Бурлаков и потратил на создание уникального корабля. С годами яхта стала дешевле - по оценкам Bloomberg, сейчас она стоит $293 млн.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЖЕМЧУЖИНА

Яхта Бурлакова была спущена на воду в 2016 году. Корабль построила голландская верфь Oceanco, которая специализируется на частных люксовых яхтах. Миллиардер назвал ее «Черной жемчужиной» в честь киношного парусника из «Пиратов Карибского моря», на котором капитанствовал Джек Воробей.

В чем же уникальность «Черной жемчужины»? Во-первых, ее длина – 106,7 метров. «Жемчужину» называют вторым по длине парусником в мире после яхты «А» (148,2 м) владельца угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Однако некоторые эксперты относят корабль Мельниченко не к парусным, а к моторным яхтам – паруса у нее все-таки играют вспомогательную роль. И в этом случае именно «Черная жемчужина» становится самым длинным парусником в мире.

Интерьеры яхты - тайна за семью печатями, их фото команда не публикует. Но 3D-проект, составленный при строительстве, позволяет рассмотреть ее поближе... Фото: Ken Freivokh Design

Но главное в том, что «Черная жемчужина» - единственное судно в мире, способное накапливать энергию из альтернативных источников и работать за счет них. В огромные черные паруса площадью 2900 кв м встроены гибкие жидкокристаллические солнечные батареи. Во время плавания и стоянки они «собирают» солнечную энергию. А благодаря уникальным поворотным мачтам паруса способны ловить ветер любого направления. Но и это еще не все: при движении набегающие потоки воды раскручивают винты яхты, генерируя дополнительное электричество. «Лишняя» энергия накапливается в аккумуляторах - их емкости хватает на 10 часов работы всех систем жизнеобеспечения, навигации и кондиционирования.

Все это позволяет яхте «пересечь Атлантический океан, не потратив ни единого литра топлива» (цитата с сайта производителя). Бурлаков был буквально помешан на экологии: даже воду на борту используют повторно, и для мытья полов команда берет очищенные канализационные стоки. Раздельный сбор мусора, многоразовые пакеты, минимум пластика и химикатов - «экологическая политика» на борту очень строгая. Неудивительно, что олигарх называл свою яхту настоящим научным проектом, а в будущем планировал разрабатывать грузовые корабли на альтернативных источниках энергии. Но судьба распорядилась иначе.

...и даже заглянуть в святая святых - шикарные помещения для приема дорогих гостей. Фото: autoevolution.com

В общем, жемчужина хоть и черная, но при этом абсолютно «зеленая». За это в 2019 году Black Pearl получила звание «Лучшего парусника мира» по версии The World Superyacht Awards (ежегодная премия, которую вручают в Монако шикарным яхтам). Пример Бурлакова вдохновляет и других толстосумов: так, один из богатейших людей мира и и основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос прямо сейчас строит яхту по образу и подобию «Черной жемчужины». Причем на той же самой верфи, такого же самого черного цвета и примерно за те же деньги (проект оценивается в $500 млн).

«ПИРАТЫ» ФИНСКОГО ЗАЛИВА

При всей этой инновационности и футуристичности ничто человеческое «Черной жемчужине», как и ее хозяину, было не чуждо. На яхте есть бассейн, гидромассажная ванна, два катера и кинотеатр в пляжном стиле. Много времени Бурлаков проводил в путешествиях: «Черную жемчужину» замечали у берегов Италии, Испании, Голландии, Польши, России – в августе 2019 году Бурлаков приплывал в Санкт-Петербург отмечать свое 70-летие. В странствиях олигарха сопровождала команда из 18 человек. Они и ведут официальный инстаграм-аккаунт корабля. В основном там публикуются фотографии с палубы, а вот в каюты, бассейн и прочие скрытые от посторонних глаз места читателей не допускают.

Последние четыре месяца, что прошли после смерти Бурлакова, аккаунт безмолвствует. Однако известно, что сейчас корабль в основном проводит свое время, стоя без движения в порту Тиват в Черногории. И изредка выбирается в путешествия. Так, недавно «Черная жемчужина» была замечена в Греции, в порту города Нафплион на полуострове Пелопоннес. Кто и куда держал путь на яхте, неизвестно – возможно, ее взяли в аренду.

Тем более что «Черная жемчужина» пока не обрела нового хозяина. На наследство богача (и яхту в том числе), претендуют его две дочери, сестра Вера и жена Людмила, с которой он последние два года жизни находился в бракоразводном процессе. Еще летом юристы сестры олигарха объявили: за два года до смерти Бурлаков написал в Монако завещание, в котором оставил все свое имущество Вере и ее мужу. Но написал от руки, не обращаясь к нотариусу. Поэтому жена с дочерьми считают законными наследницами себя. Похоже, впереди нас ждет захватывающая битва за «Черную жемчужину», по накалу страстей не уступающая «Пиратам Карибского моря».

ТТХ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

Самые необычные яхты

Самая дорогая: Dilbar Алишера Усманова

Самая дорогая Фото: Shutterstock

Яхта названа в честь матери олигарха. Длина – 156 м, максимальная скорость – 42 км/ч. Bloomberg оценил корабль в $594 млн. На яхте две вертолетных площадки, кинотеатр, лифт, джакузи, бассейн. Может принять до 40 гостей.

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