Забыли, как опозорились: Украина пригрозила России и Донбассу "Джавелинами"

И так, по словам высокопоставленного украинского разведчика, «Джавелины» наконец-то выстрелили! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И так, по словам высокопоставленного украинского разведчика, «Джавелины» наконец-то выстрелили! «Святые Джавелины» - как их цинично называют «кремлевские пропагандисты». И не зря называют, с 2015 года на Украине вокруг «Джавелинов» сложился целый мистический культ, как с «оружием возмездия» на Берлинском радио весной 45-го.

Но, детская вера украинцев в "вундерваффе", «сверхоружие», не имеет ничего общего с сумрачными германскими девиациями конца Второй мировой. Потому что немцы свои "вундерваффе" разрабатывали и делали сами, и надо признаться, смогли удивить СССР и союзников. Например, реактивной авиацией. Украинцы же, наоборот, ждут, когда им "дадут помаять вещь". И не просто ждут, а ноют и выпрашивают. При этом, божественная персонификация этих «Джавелинов» не дает задуматься о том, что человечество не выиграло ни одной войны с помощью «сверхоружия». Отдельные сражения выигрывались с помощью отравляющих газов или «греческого огня». Даже капитуляция Японии после Хиросимы и Нагасаки случилась из-за разгрома Квантунской армии, успешных десантов на Курильские острова и разгрома японцев на Тихом океане нашими союзниками. Современные войны выигрывают не «Джавелины», а совокупность и слаженность действий всех родов войск, и мотивация солдат, офицеров и тружеников тыла. Но, на Украине об этом стараются не думать, вслух, по крайней мере. Верить в «Джавелины», которые «дадут задарма» – куда приятнее. Не дадут. Задарма, так точно.

Стоит ознакомиться с Наставлением к "Джавелину" FGM-148, чтобы уже на главе "Прицельное устройство" понять, что никто не даст вороватым воякам из ВСУ такую дорогую игрушку. В лучшем случае им покажут учебную версию Basic Skills Trainer и то из рук американского инструктора.

С применением "Джавелинов" тоже не все так просто. Бандеровец как думает: "Батько Сэм даст мне "Джавелин", я стрельну и москалям хана!". Ага, сейчас. Курс обучения до 10 недель и должен повторяться раз в квартал:

"Обучение командиров включает в себя не только технологию FGM-148 Javelin, но и основы тактического развертывания и интеграции в соединении. Офицеры и другие ключевые сотрудники должны быть обучены самостоятельно проводить учения...". То есть, на кураже после горилки притащить «Джавелин» в осыпавшийся окоп и «накинуть сепарам», никто не даст. Только после обучения.

Если бы такие учебные процессы шли в реальности, Сеть была бы завалена снимками с телефонов захiсников кривляющихся с этими "Джавелинами". Пока мы имеем лишь Петра Порошенко с каким-то «джавелиноподобным» транспортно-пусковым контейнером. Причем в контейнере оказались выпилены позорные дыры, обведенные красной краской - для лучшего усвоения материала. Какой-то макет дали подержать президенту Украины, при этом у Порошенко на фото такое лицо, будто в руках у него не маркетинговое детище американского ВПК, а копье сотника Лонгина воткнутое в чашу Грааля. Были еще снимки с американскими инструкторами на каком-то западенском полигоне. И все. Причем история с этими «Джавелинами» на украинском полигоне, закончилась самым позорнейшим образом. Ракеты выходили из контейнеров нештатно, цели поражали плохо. Что в целом не было большим открытием – «Джавелины» промахиваются. По мнению западных военных экспертов:

«...частота попаданий варьируется в зависимости от условий эксплуатации, в зависимости от источников тепла и опыта солдат, между 50% и 75%.". Это еще можно пережить, но премьера «Джавелинов» на Украине обернулась каким-то фантастическим позором.

После учений руководитель украинского оборонно-конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев даже нажаловался в Совет национальной безопасности:

«Причиной сбоя в работе стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов «Джавелин». Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину» - жаловался пан Коростелев в своем открытом письме. То есть, американцы привезли на Украину натуральный хлам с истекшим сроком хранения. Это было негуманно по отношению к адептам культа «Святых Джавелинов», но американцев понять можно.

Само пусковое устройство стоит под миллион долларов, а стоимость одной ракеты - 172 тысячи долларов. Армия США в 2020 году смогла приобрести лишь 672 штуки, хотя никогда ни в чем себе не отказывает. При этом практическая дальность применения 1700 метров, а предельная 4000, все как у нашего ПТРК "Корнет". Есть и аналогичная украинская разработка, частично утянутая у тульских оружейников: «Стугна - П», у нее дальность стрельбы пять километров и в 2018-19 годах ее применяли на Донбассе. Всего несколько раз – слишком дорого.

Конечно, США и рады были бы продать дурачкам разработку 30-летней давности: первые «Джавелины» появились на испытаниях в армии США в далеком 1994. Но у наших «небратьев» просто нет средств на закупку таких игрушек, но есть надежда, что дадут даром. Не удивлюсь, если это заявление украинского разведчика, всего лишь попытка шантажа США, которые обещали, но не дали. Кiк тiк?

А где-то на небе, глядя на все это шапито, тяжело вздыхает уроженец Винницкой области, создатель легендарного РПГ Георгий Ломинский. Кстати, никто не задумывался - почему не «Джавелины», а этот советский РПГ по-прежнему самый массовый гранатомет в мире? Потому что в современных, настоящих войнах, другие критерии выбора оружия – удовлетворительная эффективность, массовость применения, а значит, дешевизна и простота в изготовлении. Критерий «Вау, круто, американское, США с нами!» — это все из области душевных недугов, а не военного дела.