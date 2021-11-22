Military Times: ВСУ впервые применили американские «Джавелины» в Донбассе

ВСУ впервые применили американские «Джавелины» в Донбассе Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin в Донбассе, сообщает издание Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилла Буданова.

Автор статьи утверждает, что в беседе с ним глава военной разведки Незалежной рассказал, что «Джавелины» были использованы в бою с некими пророссийскими войсками, вместе с ними также будут применяться и турецкие беспилотники Bayraktar. По словам Буданова, полученное от Анкары и Вашингтона вооружения должны послужить «психологическим сдерживающим фактором».

Как писал сайт kp.ru, Украина получила долгожданные ПРК из США в 2018 году. Причем Штаты запретили Украине использовать свои Javelin в Донбассе. Ранее предполагалось, что США просто не хотели обострять отношения с Россией, неоднократно критиковавшей их поставку Киеву, а дали эти ПРК Незалежной просто в целях рекламы и демонстрации силы.

Напомним, почти месяц назад, 26 октября, ВСУ впервые использовали купленный у Турции ударный дрон в Донбассе, генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение беспилотника Bayraktar в районе проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС) на юго-востоке страны. В результате пострадали несколько гражданских зданий.

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