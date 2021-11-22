Маски, мыло или дистанция: Ученые выяснили, какие средства лучше всего защищают от COVID-19

Ученые выяснили, что ношение маски снижает вероятность подхватить вирус на 53% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во всем мире хватает ковид-скептиков, которые натянув маску на подбородок ласково дышат вам в лицо в общественном транспорте. “Все равно маски и дистанция ни от чего не защищают”, - уверенно твердят они. Кроме того, не так давно некоторые страны ослабили требования по «маскировке», ссылаясь на эффективность вакцины.

Именно последнее обстоятельство побудило международную группу учёных из Австралии, Великобритании и Китая досконально изучить вопрос о том, насколько действенны нефармацевтические средства защиты (то есть, маски, социальное дистанцирование, дезинфекция рук). Медики добросовестно проанализировали огромный объем данных, которые собрали предыдущие 72 исследования, проводившиеся на эту тему.

Работа была опубликована в научном медицинском журнале The BMJ.

Главные выводы таковы:

- НОШЕНИЕ МАСКИ снижает вероятность подхватить вирус на 53%.

- МЫТЬЕ РУК также защищает на 53%.

- ФИЗИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ снижает риски на 25%.

Профилактические меры эффективны, поэтому авторы исследования предостерегают: отменять масочный режим еще рано.

А как же вакцины?

Возникает вопрос: это все, конечно, хорошо. Но зачем себя мучить противной русскому духу дисциплиной, если вы уже сделали прививку?

- Во всем мире вакцины доказали свою безопасность и эффективность, - поясняют авторы исследования. - Тем не менее, большинство вакцин не обеспечивают 100-процентной защиты. Кроме того, появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.

Вдобавок, известно, что в некоторых случаях привитый человек, сам не испытывая симптомов болезни, может распространять вирус. Иными словами, для достижения максимального результата помимо вакцины для защиты все же необходимо использовать нефармацевтические средства. Бить, что называется, по всем фронтам.

Это не значит, что человечество теперь обречено всю жизнь носить маски, но ученые считают: «До тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет к Covid-19, маски, антисептики и социальная дистанция, останутся профилактической мерой номер один, особенно в местах с низким уровнем вакцинации COVID-19”.