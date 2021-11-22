Принуждение к миру: Американцы поняли, что не могут больше давить на Россию, зато могут на Украину

Во время учений подразделений ВСУ в Черниговской области, Украина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Politico заставило президента Зеленского покрыться холодным потом. Уже заголовок опубликованной в нем статьи «Подход США к пограничной войне на Украине не работает. Вот что Байден должен сделать вместо этого» должен привести Киев в состояние ужаса. Автор, Сэмюэль Чарап, эксперт авторитетной корпорации RAND, пишет сущую крамолу: «Администрация Байдена должна признать неприятную реальность того, что она вряд ли сможет принудить Путина к деэскалации, если он будет полон решительности действовать. Рычаги влияния Америки ограничены».

Пожалуй, впервые за последнее время американский эксперт позволил себе взглянуть правде в глаза и сделать вывод, диаметрально противоположный пропагандистской риторике Запада. Вместо призывов к новым санкциям и давлению на Москву в украинском кризисе он предлагает надавить… на Киев.

Эксперт корпорации RAND Сэмюэль Чарап. Фото: Youtube

Логика Чарапа весьма убедительна. Риск большой войны с Россией из-за Украины вполне реален, поэтому новый подход США к затянувшемуся конфликту, утверждает эксперт, будет оправдан. В чем он заключается?

Пресс западных санкций на Россию очевидно не срабатывает. Путин продолжает поднимать ставки. Ресурсов заставить его отступить у США просто нет. Ситуация с военными приготовлениями вот-вот может выйти из-под контроля, и тогда - военная катастрофа с непредсказуемыми последствиями. Но если Вашингтон исчерпал возможности заставить пойти на попятную Москву, то рычагов влияния на Киев у него предостаточно. Поэтому американцам надо побудить украинские власти сделать реальные шаги для выполнения Минских соглашений-2. Например, провести всеобщую амнистию, принять необходимые для этого конституционные поправки.

Если бы Украина предприняла конкретные меры по выполнению Минска-2, то это, как полагает автор статьи, «возложило бы бремя деэскалации конфликта на Москву». Потому что для Путина, уточняет автор, «применение силы не является самоцелью, если он сможет получить желаемое без войны, то, скорее всего, примет это». Ну а если Москва и после такого компромисса будет «нагнетать», то Украина под руководством Запада всегда сможет отыграть назад.

Согласитесь, подобные рассуждения никак не вяжутся с тем, что мы слышим из Киева. Там, особенно после визитов в Вашингтон украинских министров иностранных дел и обороны, готовы силой «вернуть» себе Донбасс, а заодно и завоевать пол-России, восстанавливая «историческую справедливость». Очень искренне и с большим энтузиазмом на Украине приняли последние жесты и слова своих западных патронов-партнеров о поддержке незалежной перед «российской угрозой». В зобу, видать, дыханье сперло, поэтому и не просчитывают и не видят цинично-прагматичные западные оценки сложившейся ситуации.

Автор статьи в Politico дает и свой горький для киевских архистратигов прогноз военного конфликта, если до него все-таки дойдет. «Вооруженные силы Украины, дислоцированные на востоке, - предсказывает он, - скорее всего, понесут тяжелые потери, а гражданское население пострадает как от самих боевых действий, так и от неизбежного экономического кризиса.» Не об этом сейчас мечтают в Киеве…

Только деэскалация, инициатива в которой, практически по принуждению Вашингтона, должна принадлежать Киеву, способна разрядить обстановку. А это, добавляет Чарап, позволит администрации Байдена сохранить и без того крайне ограниченные возможности сотрудничества с Россией по важным вопросам - от киберпреступность до изменений климата. Стало быть, есть вещи поважнее, чем любой ценой спасать Украину.

Очень разумная статья. Конечно, не факт, что она предсказывает американские шаги в ближайшем будущем. Но почему она появилась только сейчас? Да и автор не просто теоретик какой-то, а бывший высокопоставленный сотрудник госдепа. Что вдруг поняли заокеанские аналитики, чего раньше не видели?

Наоборот, сначала американцы «разглядели» на границе с Украиной сосредоточение российских войск, которое украинцы «прохлопали». Но и в Киеве тут же протерли глаза и ужаснулись коварству русских. Дальше все шло по нарастающей, в адрес Москвы - новые угрозы, требования, последние предупреждения. Но «вдруг» что-то случилось, что заставило говорить об «ограниченных рычагах влияния» на Москву. Вернее, случилось не «вдруг», а наконец-то пришло понимание случившегося. А произошло за последние месяц-полтора немало. Нет смысла перечислять, зафиксируем только результат: все-таки поняли, что за словами Москвы обязательно последуют действия. Какие? Вот тут и пришлось им, видно, поломать голову, после чего наступило «прозрение».

«Красные линии в расширении НАТО», «потеря Украиной государственности» - эти и другие предупреждения звучали уже со стороны России не раз. Но кто ж ее, «пораженца» в холодной войне, на Западе боится? Логика была одна: надавим посильней - и прогнется, куда денется. Но оказалось, что ресурс давления - относительно безопасного для самого Запада - уже исчерпан. И наконец, возможно, вспомнили и про другую логику: семь бед - один ответ. Ведь если Россию «передавить», то последствия, оказывается, просчитать практически невозможно. Хладнокровный призыв Путина на совещании в МИД России держать партнеров в напряжении, чтобы они не устроили конфликт, скорее всего, и помог понять очевидное.

Политики стараются следить за словами, чтобы быть правильно понятыми. Но вот эксперты не обязаны это делать, более того, зачастую задача у них такая - спрогнозировать «невероятное». Вот весьма уважаемые российские эксперты и задают вопросы в политических ток-шоу: а надо ли ограничиваться, если дело до войны дойдет, только Украиной (кто победит, голову ломать не надо - вспомните прогноз Чарапа)? Может, заодно решить и другие проблемы, которые, при нынешней природе наших отношений с Западом все равно рано или поздно решать придется?

И эти, признаем, на грани фола допуски наших политологов уже не воспринимаются их западными коллегами как просто сотрясение воздуха. Дело зашло так далеко, что и им сегодня понятно: силовое разрушение из-а конфликта на Донбассе сложившейся политической ситуации в мире имеет только одно определение - катастрофа. Для всех. Потому что у России достаточно сил, как признает автор статьи в Politico, чтобы «атаковать гораздо дальше вглубь Украины».

Интересная складывается ситуация: Киеву, который как ястреб рвется в бой со страной-«агрессором», полагая, что за ним горой встанет весь Запад, американцы вдруг предложат стать… голубем мира. Если такое случится, надо обязательно поддержать.

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