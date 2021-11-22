Дочь актрисы Нины Руслановой обвинила врачей в смерти своей матери

Олеся Рудакова, дочь актрисы Нины Руслановой сперва не хотела рассказывать, от чего умерла ее мама. Но потом решила, что все должны знать, через какой кошмар прошла их семья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Олеся Рудакова, дочь актрисы Нины Руслановой сперва не хотела рассказывать, от чего умерла ее мама. Но потом решила, что все должны знать, через какой кошмар прошла их семья. Олеся написала пост в FB.

"Не хотела ничего писать, но всё враньё надоело. Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4-й больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На 4-й день у мамы по словам врачей упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили . Мама оставалась в реанимации. Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили что у нее ковид.

Ее перевезли на простой скорой в 4-ую больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходил врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!"

Нина Русланова умерла 21 ноября на 76-м году жизни. В последние годы она серьезно болела, у нее были инсульты, операция на сердце. Актриса не дожила две недели до своего дня рождения.

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