Анна Калашникова обвинила суррогатную мать в обмане

Анна Калашникова так часто появляется на экранах телевизоров, что, казалось бы, зрители знают о ней все. Фото: Личный архив

Анна Калашникова так часто появляется на экранах телевизоров, что, казалось бы, зрители знают о ней все. И про ее прошлые отношения с Прохором Шаляпиным, и про отношения с другими артистами, и про поездки по заграничным курортам, и даже про многомиллионные подарки от нынешнего бойфренда – банкира Ивана Семенова.

Тем неожиданней звучит заявление звезды, что жизнь ее на самом деле не так уж и безоблачна. Оказывается, уже несколько лет звезда находится в тяжелейшей депрессии, так как не может подарить ребенка своему возлюбленному.

- Я очень хочу дочку,-призналась певица в студии программы «На самом деле».-Перепробовала уже все возможные методы. В какой-то момент даже решилась на отчаянный шаг, обратилась за помощью к суррогатной матери - призналась Анна Калашникова.-Мы с моим мужчиной продумали все до мелочей. Я уже нашла себе специальную подушку, которую буду подкладывать, имитируя свою беременность. В день родов мы должны были оказаться с девушкой в одной палате. Никакого внимания к этой процедуре я привлекать не хотела. Все должно было пройти легко и естественно.

Однако, несмотря на то, что Анна с бойфрендом тщательно подошли к выбору роженицы и уже успели выплатить ей кругленькую сумму (более 1, 5 миллиона рублей), суррогатная мать оказалось аферисткой.

- Дама прошла все тесты, мы подписали контракт. Но она оказалась мошенницей. Например, несколько раз задавала странные вопросы на приеме у гинеколога: «А с какого момента я должна была прекратить заниматься сексом с мужем?» , «Когда я смогу вернуться к интимной жизни?», «Могла ли я забеременеть, если во мне уже были другие эмбрионы?». Естественно, меня это насторожило, и я попросила суррогатную маму сдать специальный тест, который показал, что я не являюсь матерью плода! Теперь вот хочу понять, как так получилось... Я очень хочу этого ребёнка, мы его ждём уже полгода,- рыдая заявила Анна в студии.

Несмотря на то, что Анна с бойфрендом тщательно подошли к выбору роженицы и уже успели выплатить ей кругленькую сумму (более 1, 5 миллиона рублей), суррогатная мать оказалось аферисткой Фото: Личный архив

Напомним: Калашниковой уже случалось потерять ребенка. Но речь тогда шла о ее собственном чаде. В 2017 году у Анны случился выкидыш, когда она была на 4 месяце беременности. Девушка очень тяжело переживала эту потерю, проходила всевозможные анализы. Однако забеременеть естественным путем у нее больше не получалось. Пока у Калашниковой есть только сын Даниил, которого девушка родила в 2015. Роды мальчика, правда, тоже прошли у певицы с большими осложнениями.

- Во время родов в организм попала инфекция. Начался сепсис. Я несколько дней провела в реанимации с аппаратом ИВЛ. Металась между жизнью и смертью. К счастью, врачам тогда удалось вернуть меня к жизни. Но, увы, без последствий тоже не обошлось. 4 года я не могу забеременеть,- с горечью говорит телезвезда.

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