Принюхайтесь: Летучие вещества, которые источает наша кожа, меняют поведение мужчин и женщин

Нюхая женщин, мужчины успокаивают нервы. Чего нельзя сказать о женщинах, которые нюхают мужчин Фото: Shutterstock

В мире животных принято подавать друг другу сигналы посредством феромонов – летучих веществ без вкуса и запаха, вдыхая которые, те или иные существа, особенно насекомые, привлекают друг дружку. Например, располагают к спариванию.

Ученые подозревают: и от всех нас непрерывно «пасет» феромонами – своими - человеческими, конечно, которые мы как-то чуем и соответствующим образом на них реагируем. Об этом свидетельствуют многочисленные и весьма оригинальные эксперименты (см. ниже). Вот только распознать молекулы столь специфических веществ никому из исследователей пока не удавалось. А вот у израильских - из НИИ Вейцмана (Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel) - вроде бы получилось.

- Похоже, что люди и в самом деле подсознательно общаются друг с другом с помощью химических веществ, которые они источают, получая тем самым много информации друг от друга, от своих детей, романтических партнеров, даже от незнакомцев, - говорит Ева Мисхор (Dr Eva Mishor), отзываясь об исследованиях, которыми она руководила. Ее слова приводит The Daily Mail.

Угловая извилина: обозначена голубым, отвечает за социальные навыки.

Из экспериментов, проведенных в НИИ Вейцмана, следует: на роль человеческого феромона вполне может претендовать гексадеканал (HEX) – химическое соединение, недавно обнаруженное в поте. Не имея специфического запаха, оно воздействует на мозг. Причем представители разного пола реагируют на HEX по-своему. Мужчин эта «химия» успокаивает и делает более покладистыми, у женщин, наоборот, провоцирует агрессивное поведение. По крайней мере о такой реакции свидетельствовали томограммы мозга 127 участников экспериментов – 67 мужчин и 60 женщин, у которых намеренно вызывали раздражение. У тех и у других активными становились одни и те же области мозга – угловые извилины (angular gyrus), расположенные в теменной доле и суммирующие социальные сигналы. Но мужчины, нюхнувшие HEX, реагировали на провокации спокойно – то есть, совсем не злились, а вот женщины становились эдакими фуриями.

В ответ на провокации испытуемые могли нажимать кнопки, которая отсылали «обидчику» звук той или иной громкости. Женщины реагировали «громче» мужчин.

Экспериментаторы пока не поняли, каким образом этот самый НЕХ активирует извилины, равно, как и то, почему мужские и женские мозги реагируют на него по-разному, но предположили, что сам механизм достался людям в процессе эволюции - существует с незапамятных времен.

Как недавно выяснили японские ученые, НЕХ интенсивно выделяют дети – особенно младенцы – кожей головы. Его «аромат» мог подавлять потенциальную агрессию у наших далеких предков мужского пола, которая в диких сообществах часто доводила до убийства новорожденных. Самки же, сделавшись агрессивными, яростнее становились на защиту потомства, если что.

НЕХ, который вдыхали испытуемые, возбуждал у мужчин и женщин одни и те же области мозга. Но эффект от этого был прямо противоположным.

Скорее всего гексадеканал – не единственный человеческий феромон. Наверняка есть и другие, благодаря которым женщины, к примеру, отличают холостяков от женатых исключительно по «запаху», чуя в нем нечто особенное – привлекательное и перспективное для серьезных отношений.

А на что реагируют женщины, которые испытывают сексуальное возбуждение, вдыхая летучие вещества, которые выделяют тела азартно соревнующихся мужчин? Просто пропотевшие их никак в этом смысле не впечатляют.

Аналогичные изменения происходят в мозгах представительниц прекрасного пола, оказавшихся под воздействием «ароматов» сексуально возбужденных мужчин.

Нет, неспроста всё это. Прочитайте наши материалы От холостяков пахнет сильнее, чем от женатых, Почему одни дамы доступные, а другие гордые? и Гей гея носом чует.

Еще раз убедитесь в том, что неуловимые феромоны и в самом деле обладают загадочной и почти мистической силой.