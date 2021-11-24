Сестры, выжившие в калифорнийском «доме ужасов», впервые раскрыли подробности своих мучений

Дэвид и Луиза являлись биологическими родителями всех этих детей

В 2019 году американский суд приговорил к пожизненному заключению Дэвида и Луизу Турпин. Их обвинили в жестоком обращении с детьми. А у супругов их было 13.

Дэвид и Луиза являлись биологическими родителями всех этих детей. И не более. Их дом был настоящим домом ужасов. Это стало ясно из показаний подростков и материалов суда.

История настолько повергла американцев в шок, что мальчишек и девчонок, которые чудом остались живы, жалеют и стараются не тревожить расспросами.

И лишь недавно две взрослых сестры решились рассказать о пережитых ими кошмарах и возвращении к нормальной жизни.

- Родители приковывали нас цепями к кроватям, не давали еды, мы жили как свиньи, в грязи и пыли, - вспоминает ужасы своего детства Дженнифер Турпин. – Все наши братья и сестры были одинаково истощены и голодны.

Каждый из детей обдумывал план побега, но по факту это удалось лишь 17-летней Джордан. Она смогла выпрыгнуть из окна, нашла телефон и позвонила в службу спасения.

- Не помню как, но в тот момент, когда за нами не присматривали отец с матерью, мне удалось чудом ускользнуть, - вспоминает девушка. – Мне не было страшно, я лишь хотела навсегда избавить себя, сестер и братьев от пыток и истязаний.

Джордан кричала в трубку о родителях-тиранах и просила помощи.

На мольбу девушки откликнулись. Сразу после ее звонка полиция арестовала Дэвида и Луизу Турпин, а всех детей в возрасте от 2 до 29 лет доставили в больницу.

- Это был воистину великий день, - рассказывает Дженнифер. – Проснувшись в больничной палате, я почувствовала себя свободной.

Сейчас совершеннолетние бывшие пленники учатся и работают, младшие – посещают школу. Некоторые живут отдельно, но они часто общаются друг с другом и о родителях стараются не вспоминать.

- Они в тюрьме, - подтвердила Дженнифер. – Только через 25 лет смогут подать документы на условно-досрочное освобождение, но до этого момента пусть еще доживут. Они далеко от нас, а это значит, что все мы можем жить спокойно.