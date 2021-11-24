В США появилась икона с «ликом» Джорджа Флойда

Студенты начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство вуза удалить «картину» из кампуса

Многие студенты Католического университета Америки, кампус которого расположен в столице США, Вашингтоне, не просто пребывают в состоянии шока, а еще и открыто возмущаются появлением в университетской часовне картины, на которой Джордж Флойд изображен в образе Иисуса Христа.

Неоднократно судимый афроамериканец и наркоман Джордж Флойд скончался после задержания полицейскими в августе прошлого года в Миннеаполисе. Его смерть спровоцировала в США массовые беспорядки и погромы, организованные движением «Жизни черных важны», сделавшего Флойда своеобразным символом борьбы за расовую справедливость.

Руководство университета заявляет, что изображение, на котором Богоматерь держит на руках Флойда, является авторским полотном и не имеет отношения к иконописи. Однако, оно имеет все атрибуты иконы (нимбы, греческие буквы, составляющие аббревиатуру «Аз есмь» и пр.) и вывешено именно в часовне.

- Существует тонкая грань между признанием врожденного достоинства и праведности людей, который созданы по образу Божьему, и принятием наглой, прогрессивной политики. – заявил телеканалу FoxNews первокурсник Католического университета Америки Блейн Клегг. – Иисуса много раз изображали с разным цветом кожи, но его изображали как Иисуса, безгрешного сына Божьего. Не было ни одного богослова или иконописца, который бы рисовал или описывал Христа как какого-то конкретного человека. Я не нашел никого, кто мог бы дать серьезное богословское оправдание такому еретическому, кощунственному идолопоклонству.

Студенты начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство вуза удалить «картину» из кампуса. Пока же в ректорате говорят о том, что картина написана и представлена в рамках Месяца черной истории, который отмечался в округе Колумбия в марте этого года.