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В мире24 ноября 2021 5:33

В США появилась икона с «ликом» Джорджа Флойда

Ересь и идолопоклонство понравились далеко не всем
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Студенты начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство вуза удалить «картину» из кампуса

Студенты начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство вуза удалить «картину» из кампуса

Многие студенты Католического университета Америки, кампус которого расположен в столице США, Вашингтоне, не просто пребывают в состоянии шока, а еще и открыто возмущаются появлением в университетской часовне картины, на которой Джордж Флойд изображен в образе Иисуса Христа.

Неоднократно судимый афроамериканец и наркоман Джордж Флойд скончался после задержания полицейскими в августе прошлого года в Миннеаполисе. Его смерть спровоцировала в США массовые беспорядки и погромы, организованные движением «Жизни черных важны», сделавшего Флойда своеобразным символом борьбы за расовую справедливость.

Руководство университета заявляет, что изображение, на котором Богоматерь держит на руках Флойда, является авторским полотном и не имеет отношения к иконописи. Однако, оно имеет все атрибуты иконы (нимбы, греческие буквы, составляющие аббревиатуру «Аз есмь» и пр.) и вывешено именно в часовне.

- Существует тонкая грань между признанием врожденного достоинства и праведности людей, который созданы по образу Божьему, и принятием наглой, прогрессивной политики. – заявил телеканалу FoxNews первокурсник Католического университета Америки Блейн Клегг. – Иисуса много раз изображали с разным цветом кожи, но его изображали как Иисуса, безгрешного сына Божьего. Не было ни одного богослова или иконописца, который бы рисовал или описывал Христа как какого-то конкретного человека. Я не нашел никого, кто мог бы дать серьезное богословское оправдание такому еретическому, кощунственному идолопоклонству.

Студенты начали собирать подписи под петицией, призывающей руководство вуза удалить «картину» из кампуса. Пока же в ректорате говорят о том, что картина написана и представлена в рамках Месяца черной истории, который отмечался в округе Колумбия в марте этого года.

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