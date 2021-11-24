Расизм в США: Афроамериканка рассылала соседям угрозы под видом «белой националистки»

Мотивация 30-летней женщины точно не известна. Возможно, тем самым она хотела привлечь больше сторонников в BLM Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городок Дугласвилл в штате Джорджии — типичная «глубинная Америка»: 30 тысяч населения, из достопримечательностей — кладбище с могилами солдат, погибших в Гражданскую войну 160 лет назад. Почти антураж для романа-ужастика Стивена Кинга.

И с прошлого декабря в Дугласвилле стали происходить пугающие события. Некто начал подкладывать под двери темнокожих жителей записки недвусмысленного содержания: «Убирайтесь отсюда, неместные!». (Большинство американцев живут в «субурбиях» — коттеджных поселках — в индивидуальных домах).

Кто же мог стоять за этими угрозами? Ответ очевиден. Во время той самой Гражданской войны Джорджия одной из первых откололась от Вашингтона — местные плантаторы, в отличие от северян во главе с президентом Линкольном, ратовали за сохранение рабства. А после поражения Юга здесь появилась тайная организация «Ку-Клукс-Клан» — союз вооруженных белых расистов, выступавших за свержение вашингтонской власти и, конечно, за дальнейшее угнетение афроамериканцев и других меньшинств.

Поэтому полицейские Дугласвилля не колебались: скорее всего, автор таинственных анонимок — белый националист и сторонник «Ку-Клукс-Клана». Оставалось лишь его поймать его. Но, возможно, почувствовав угрозу, преступник надолго залег на дно, прекратив подбрасывать записки. Однако в нынешнем сентябре загадочный «клановец» вновь вышел на дело.

Полиция провела дополнительное расследование, сняла записи со всех возможных камер видеонаблюдения. Результат вышел неожиданным. Грязные анонимки соседям подбрасывала местная жительница — афроамериканка по имени Терреша Лукас.

Мотивация 30-летней женщины точно не известна. Возможно, тем самым она хотела привлечь больше сторонников в BLM («Черные жизни имеют значение») — движение левых радикалов, выступающих за «борьбу с расизмом».

Итак, преступник найден, но можно предположить, что Террешу ждет весьма мягкое наказание. Движения BLM не испытывает недостатка в пожертвованиях и способно нанять дорогих адвокатов для проштрафившихся активистов. Да и прокуроры с судьями, как правило, проявляют в таких делах снисхождение, опасаясь прослыть «расистами».