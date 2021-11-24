Всероссийский экоквест «Вода.Онлайн»

- Уже несколько лет мы стараемся выстраивать работу по экологическому просвещению так, чтобы это было интересно, ненавязчиво, увлекательно, - рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Популярность экоквеста доказывает, выбранный нами формат для работы с молодежью верный. Интересно, что квест привлекает внимание не только студентов, но и учеников старших классов школ, а также начинающих специалистов водной отрасли.

Награды

• Победа в номинации «Продвижение и образование общества», международная премия PROBA Awards 2021.

• Победа в номинации «Социальные медиа&сообщество/Оnline-конкурс» премии Digital Communication Awards 2021.

• Финалист премии RuPoR-2020 в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ».

• Финалист премии «Серебряный лучник-2021».

• Победа в номинации «Продвижение и образование общества», международная премия PROBA Awards 2021.

• Победа в номинации «Социальные медиа&сообщество/Оnline-конкурс» премии Digital Communication Awards 2021.

• Финалист премии RuPoR-2020 в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ».

• Финалист премии «Серебряный лучник-2021».

Больше 25 тысяч участников в 2021 году

На заметку

Если школьник или студент задумает исследовать реку или озеро поблизости, сделать это теперь проще и быстрее, чем раньше. Росводресурсы открыли доступ к платформе «Водные данные»: это интерактивная карта страны, где есть актуальная информация о водных и водохозяйственных объектах, а также чрезвычайных ситуациях на них, неблагоприятных и опасных явлениях. Обновление происходит раз в 30 секунд.

«Экопроповедник»

Один из ярких примеров этой номинации - школьница из города Ершова Ульяна Круглова. Она создала концепцию Instagram-аккаунта «save_water.now», где каждый пост объясняет читателю, как важно бережно относиться к воде.

- Если объединить учебники биологии, географии и соцсети Instagram и ТikТоk, - объяснила Ульяна, - то получится игра, позволяющая не только развлечься, но и узнать что-то новое!

«Экопродюсер»

Никита Теглев из Ленинградской области стал лучшим экопродюсером как автор челленджа #ЧистаяПланетаМойДом в TikTok. Его идея - рассказать и показать, как нужно беречь природу.

«Эковожатый»

Победители номинации - учащиеся Севастопольского госуниверситета. Для студентов направления «Техносферная безопасность» они подготовили онлайн-лекцию по теме «Подземные воды как альтернативный источник водоснабжения города Севастополя». А студенты ВолГАУ провели просветительский урок об экологии водных ресурсов для школьников.

«Куратор осознанного туризма»

Участники должны были разработать маршрут экопрогулки с подробностями: вплоть до обозначения конкретных точек пути и списка «Что взять с собой, чтобы следовать принципам экотуризма». Один из победителей - Олег Шевколович из Санкт-Петербурга предложил прогуляться на… радоновое озеро. Кстати, откуда в воде радон? Подземные воды, прежде чем выйти на поверхность, проходят сквозь плотные тонкозернистые древние горные породы, обогащенные ураном.

«Экоаналитик»

Лучшим проектом стала работа студентки Прокопьевского промышленно-экономического техникума Кемеровской области Дарьи Макаровой о реке Томь - одного из самых загрязненных притоков Оби.

Даша изучила состояние реки, ее гидрологические характеристики, проблемные места, опросила более полутора сотен жителей. Многие считают состояние реки плачевным. Поэтому одно из предложений автора исследования - создать несколько волонтерских отрядов в городах Кузбасса.

Супергерой водных ресурсов - одна из номинаций конкурса «Разноцветные капли-2021». Рисунок школьника Максима Рогачева.

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