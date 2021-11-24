VK Звонки первыми в мире сняли ограничение на число участников видеозвонка — это стало возможным благодаря технологии масштабирования

VK Звонки первыми в мире сняли ограничение на число участников видеозвонка

Безлимитные по числу участников групповые видеозвонки смогут оценить организаторы онлайн-мероприятий: от масштабных информационных, образовательных форумов и конференций до фан-встреч с артистами, вебинаров и рабочих собраний со всеми сотрудниками. Обновление доступно в веб-версии, мобильных приложениях социальной сети ВКонтакте, в отдельном десктопном приложении VK Звонки, а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнёров, подключивших технологию через SDK VK Звонки после обновления версии.

Для быстрого доступа к созданию звонка ВКонтакте появился новый раздел «Звонки». В нём можно создать звонок с доступом по ссылке на неограниченное количество участников, посмотреть историю вызовов, в том числе пропущенных, присоединиться к текущим конференциям или быстро связаться с друзьями из списка контактов — им есть возможность позвонить как с личной страницы, так и от имени сообщества. Раздел «Звонки» уже доступен в веб-версии ВКонтакте и в мобильном приложении для Android, в скором времени — для iOS.

В VK Звонках есть все инструменты для управления большими по составу звонками и их модерации: для обеспечения комфортного ведения мероприятия администраторы конференций могут выключать микрофоны у всех участников и регулировать правила их включения, предоставляя слово при использовании участником функции «Поднять руку».

Нейтрализовать все посторонние шумы на фоне во время звонка помогает собственная технология интеллектуального шумоподавления — она активна даже при слабом и нестабильном интернет-соединении. Обеспечить приватность звонка помогает функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку. При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети ВКонтакте. Среди других возможностей VK Звонков — трансляция звонка на личную страницу или в сообщество, его запись, а также дополнительные инструменты для администрирования звонка.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«Мы видим высокий интерес наших пользователей к видеозвонкам: ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас 20 миллионов. Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60% интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20%, а также повысить качество связи.

Теперь организаторы онлайн-конференций смогут реализовать все задачи — от объединения в звонке масштабного числа участников, модерации спикеров и демонстрации материалов до live-трансляции и записи мероприятия».

Ранее ВКонтакте представила десктопное приложение для видеозвонков с возможностью объединить в одном звонке до 2048 участников одновременно.