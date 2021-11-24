Лариса Долина: «С Моргенштерном бы дуэт не записала. С Клавой Кокой? Можно подумать»

Лариса Долина. Фото: YouTube

Джазовая певица Лариса Долина нечасто дает интервью. Даже если участвует в телешоу, обычно предпочитает молчать после побед («Универсальный артист», «Маска»). Однако для ютуб-канала Екатерины Гордеевой сделала исключение и в преддверии «Песни года» поговорила о насущном и сокровенном.

ПРО ДЕГРАДАЦИЮ МУЗЫКИ

«На нет сводятся качество, знания и опыт, которые мое поколение воспитывали. Очень хочется развернуть молодежь в сторону качественной, хорошей музыки. Но мне одной это сделать не удастся, потому что у них [молодых] такой круг почитателей...многомиллионная армия. И мне становится страшно, что нас ждет завтра. С другой стороны, эти же детишки вырастут. И поймут: «И это я слушал?».

Лариса Долина стала гостьей ютуб-передачи Екатерины Гордеевой. Фото: YouTube

ПРО ВАЛЮ КАРНАВАЛ

«Да я не рассердилась на нее! (в студии шоу Максима Галкина «Музыкалити» певица заявила блогерше Вале Карнавал, что та ничего не знает о музыке, и захотела покинуть помещение). Я сердилась, что Макс меня поставил в немножко неловкое положение. Потому что когда приходит девочка и в глаза мне говорит, что не хочет учиться и ей это не нужно, при этом не попадает в одну ноту...Ну смирись с этим и скажи: «Да, не смогла спеть распевку». А ведь это была одна из самых простых распевок, что я даю студентам (Долина преподает эстрадно-джазовый вокал в МГИК). Моя внучка? Уже не слушает Валю»

ПРО МОРГЕНШТЕРНА

«С кем бы я никогда не записала дуэт? Таких несколько. С Моргенштерном. Кроме того, что он мне не нравится как человек — ведет недостойно и без меры, еще и неинтересен. Слава Марлоу? Возможно. Клава Кока? Надо подумать. С Нилетто записала бы»

ПРО ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

«У меня появились новые приятные заботы. Я, наконец, получила президентский грант (29 миллионов рублей). На создание собственной школы. В общем, на творчество. Это случилось несколько дней назад. Я не ожидала, что это утвердят. Обычно ничего не получалось. Просила здание у Лужкова для репетиций — отказал. Собянин тоже отказал, его помощники даже не пустили к мэру. И тут моя поклонница, умная взрослая женщина, решила подать заявку на грант. Я не верила. И вдруг она звонит и говорит: поздравляю, грант утвержден. Помещение будет в Москве. Сумма? 29 миллионов рублей»

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