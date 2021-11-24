Голубой огонёк: Норвежская почта выпустила рекламу с Санта Клаусом-геем

По сюжету ролика, норвежец Гарри влюблён в Санта-Клауса.
Фото: YouTube
Государственная почта Норвегии отличилась, как никогда. Ведомство выпустило рекламный ролик под названием «Когда Гарри встретил Санта Клауса», в которой святой Николай становится… геем.
- Этот год был очень тяжелым для всех нас: глобальная пандемия, кризис с беженцами и многое другое, - говорит директор по маркетингу норвежской почты Моника Сольберг.
Напрашивается вывод, что северяне своим креативом решили просто добить человечество. Но нет.
- Мы подумали, что в этом году нам нужна теплая и сердечная история любви, -обьясняет Сольберг.
Заказчиком скандального ролика стала Госпочта Норвегии.
Фото: YouTube
Конечно, что может быть сердечней, чем видео двух целующихся мужиков!
По сюжету ролика - да, мы его посмотрели - норвежец по имени Гарри влюблён в Санта-Клауса. Тот тоже питает к Гарри нежные чувства, но по долгу службы, вынужден навещать его только раз в год. Поэтому на Рождество Гарри украшает своё жильё и надевает самые красивые наряды (куда уж тут про родившегося Спасителя вспомнить) и ждёт, когда в квартиру через дымоход (гусары, ни слова!) проникнет его возлюбленный с ворохом подарков.
Но в этом году Гарри пишет кавалеру письмо на Северный полюс - вот при чем тут почта - в котором цитирует праздничный хит, написав Санте «Все, что я хочу на Рождество, - это ты». В итоге подарки развозят бравые норвежские почтальоны, а Санта Клаус проводит все праздники в компании Гарри.
Надо сказать, что норвежская почтовая служба традиционно снимает, мягко говоря, неоднозначную рождественскую рекламу. Так, в прошлом году они почему-то взялись пародировать Трампа - видимо, дождались его поражения на выборах и принялись оттягиваться на бывшем хозяине Белого дома. А в позапрошлом году почтовики и вовсе разбирались в важнейшем вопросе - была ли Дева Мария девственницей.
Санта питает к Гарри нежные чувства, но, по долгу службы, вынужден навещать его только раз в год.
Фото: YouTube
- Мы хотим показать, что почта никогда не перестаёт обновляться, - фонтанирует энтузиазмом гуру маркетинга Моника Сольберг. - Разумеется, мы понимали, что будет и негативная реакция на ролик этого года. Но мы к этому готовы.
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