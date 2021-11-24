«Мемориал»: закрыть нельзя реформировать

Москва. У входа в офис российского правозащитного общества "Мемориал", 2013 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Московская прокуратура, под вой российской и международной общественности, включая госсекретаря США Блинкена, требует ликвидации признанного ранее иноагентом правозащитного общества «Мемориал»*. Оснований более чем достаточно.

Это заповедник самой крайней демшизы. Осколок перестроечной эпохи. В 1988-89 годах, «Мемориал» создавали молодые злые люди с одной единственной целью – разрушить монополию КПСС на власть.

Тема сталинских репрессий была прежде всего поводом, чтобы поставить под сомнение право компартии править нами дальше. Потом таких людей оттеснила та самая демшиза с хорошими лицами. В политику «Мемориал» при этом не пустили, зато отдали полностью на откуп тему «сталинских репрессий».

Что такое были сталинские репрессии в представлении перестроечной интеллигенции опять же понятно. Это были репрессии против их родных бабушек и дедушек, крупных коммунистических революционеров, «пап Арбата». И вокруг этого сложился миф о «тридцать седьмом годе». И вот трагедию огромного истребляемого русского народа перестроечной интеллигенции удалось заслонить страданиями «жертв сталинского террора» своих предков – комиссаров в пыльных шлемах. Да ловко так заслонить. Как будто не было никакого «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, в котором Александр Исаевич показал трагедию именно русского народа, а не коммунистической номенклатуры.

И вот из этого описанного Солженицыным с равной Достоевскому силой жуткого опыта следовал, казалось бы, понятный и непреложный вывод:

Никогда больше!

Он должен был бы стать Великой Хартией Вольностей русского человека – никогда больше не мучить, не унижать, не помещать его в барак. Холить и лелеять. «Сбережение Народа», как это опять же гениально сформулировал Солженицын.

Вместо этого в 90-е началось совсем другое – с одной стороны сатанинский бал клептократов и хорошелицей письмобратии. А с другой – зловещий шепот, к нашему времени превратившийся в слаженный сатанинский визг: «Мало расстреливали! Надо больше!».

И каждая личинка Сталина, воображает себя среди расстреливающих, а не среди расстрелянных.

И чтобы остановить это безумие, нам нужна память обо всем, что сделали с нашим народом, с нами, в эту страшную эпоху. Списки расстрелянных, посаженных и сосланных. Базы данных. Опубликованные уголовные дела. Исторические исследования и памятники. И когда сегодня наши силовые структуры все больше ограничивают доступ к документам о коммунистическом терроре, это вещь совершенно недопустимая.

Нам нужно не запрещать «Мемориал» к радости неосталинистов, а его глубоко реформировать, убрав оттуда хорошелицых политических рантье и пригласив туда настоящих серьезных исследователей. Демшизу не подпускать на пушечный выстрел, зато работу интенсифицировать раз в десять. Можно заодно и переименовать само общество – вместо общества «Мемориал» в общество «Память».

*Организация признанная иностранным агентом в России

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