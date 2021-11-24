Как заставить уколоться? По $200 на руки и можно заграничной "фирмой"

Вход в один из пунктов вакцинации от ковида в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть две простейшие, но невероятно эффективные меры, которые бы помогли победить антиваксерскую секту и поднять число привитых в России до того уровня, когда болеть бы, может, и болели бы люди, а смертность была бы уже во много раз меньше.

Одна мера касается крупных городов, частной медицины и среднего класса, а другая - глубинки, государственных поликлиник и бедных людей.

Первая: разрешить частникам использовать все вакцины мира. Пусть каждый привозит то, что может и хочет, а власти бы только давали коды.

Больше того, властям как раз и вредно было бы покупать импортные вакцины, вредно предлагать их бесплатно, а в идеале бы еще хорошо, чтобы Голикова и Попова сказали: да, вы можете привиться у частника чем хотите, но мы не рекомендуем, это заграничное, плохое.

Народ бы, естественно, ломанулся толпой - к "кооператорам" на "Рижский рынок" (о, мое детство, о, жвачка Дональд Дак), за деньги, чтобы "настоящее" получить, "фирму".

Не все, разумеется, но я вас уверяю, что таких людей - миллионы.

Смешно и грустно, что Спутник, на самом-то деле, работает лучше и дает меньше побочек, чем многие из этих вакцин, но если нужна именно мотивация, нужно доверие, то заграница поможет.

Ну а второе - если про бедных, пенсионеров, про жизнь в глубинке, где нет никакого частного медцентра, - то надо просто деньги платить.

Долларов этак двести.

И, когда на одной чаше весов будет смутное "Нюрка в комментариях у Шукшиной прочитала, что у привитых рога и хвосты вырастают", а на другой - реальные, живые, ощутимые деньги прямо сейчас, укололся и получил, лучше бы прямо из коробки из-под ксерокса их раздавать, а не как у нас чиновники любят, "в течение 30 дней на карту Мир с вычетом комиссии", - это сработает.

Рискну предположить, что даже и детей многие приведут. А уж вакцинация детей - бесплатно - это, как мы понимаем, в глубинной России вообще дохлый номер. А по пятнадцать тысяч на нос - пойдет, пойдет.

Так что если бы и разрешить импорт, и раздать как следует денег, - мы бы довольно быстро дошли процентов до 80 привитых, и было бы у нас в разгар очередной волны не 1200 трупов в день, а, допустим, 120. Что, разумеется, тоже очень плохо, но - совсем иной масштаб.

Но, увы, шансов на такие решения немного.

В одном случае - поскольку "не прогнемся перед Западом", хотя уж тут-то надо сделать перерыв в нашем патриотическом восторге, последовательность вредна, не стоит быть последовательным, это глупо, и дурака всегда ловят на "сказал А - скажи Б". В другом - поскольку "денег нет", "оптимизация" и "атлант расправил плечи", то есть работает либеральное табу на расходы, еще отцами-основателями РФ в 1992 году наложенное.

И все-таки надежда умирает последней.

Надежда умирает на ИВЛ.

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