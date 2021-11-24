Все на экскурсию в красную зону! QR-код не требуется

Журналистка "Комсомольской правды" Дина Карпицкая до и после экскурсии в "Красную зону". Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А как же все, считающие медицинские маски «намордниками»? Все, кто пренебрегают социальной дистанцией и проклинают антиковидные меры — локдауны, закрытые кафе, пропуска в музей? Я молчу про антипрививочников. Да, вводить вакцину в свой организм или нет, все-таки личное дело каждого. А вот беречь окружающих от себя, возможно заразного — это уже, извините, общественное. Мне кажется, в целях профилактики в красные зоны стоит пускать всех.

Вы подумаете, что это чисти физически невозможно — больница, реанимация... А я скажу, что есть, например, временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское». Да, да, весь огромный стадион отдан под больных ковидом. Тяжелых больных. Я была в нем летом, готовила репортаж. Там на верхних трибунах вполне можно устроить что-то типа обзорной площадки для всех желающих. Зрелище оттуда открывается потрясающее — огромное поле, уставленное кроватями. Даже сверху видно, что пациенты, лежащие на них, больше похожи на трупы — никто почти не шевелится. Тяжело. Кого бог миловал понять, что такое «тяжелый» коронавирус, передаю ощущения своей знакомой.

- Я болела COVID очень тяжело, - рассказывает она. - 70% поражения легких. И в таком состоянии приходится делать выбор — сходить в туалет хотя бы раз в день, или ответить на пару смс. Сил и на то, и на то не хватало. Реально нет сил даже на кнопки телефона нажимать.

И таких вот больных в госпитале сотни! Вот где «тусовка» и никаких ограничений типа больше трёх за один столик не сажать. Идите, садитесь, если такие смелые. Кстати, эти места для зрителей можно даже стеклом защитным не отгораживать. Зачем? Отрицатели же вируса не бояться.

А можно их запускать в помещение под самым потолком, где сидят операторы колл-центра. И с утра до ночи отвечают на тысячи звонков обеспокоенных родственников. Можно даже какому-нибудь самому ярому «отрицателю» дать трубку, пусть послушает всхлипывания на том конце провода. И поймет, какого это осознавать, что твой близкий возможно вот-вот умрет, а ты даже поговорить с ним не можешь, только лишь узнать сухую медицинскую инфу — температура, давление, сатурация...

Ну а всех «намордничников», которые пренебрегают такой элементарной мерой, как ношение масок в общественных местах (ибо «эксперт дядя Вася из интернета говорит, они все равно не помогают», «это просто людям хотя позакрывать рты»), можно вообще запускать в раздевалку врачей. Пусть подадут, вышедшим со смены с кровавыми подтеками вокруг глаз от масок медикам, чай. Принесут им полотенца после душа, куда они бегут первым делом, смывая липкий пот — в красных зонах не то, что «намордники», там полиэтиленовый костюм с ног до головы на несколько часов подряд, и ни одного открытого участка тела.

- Обычные маски, которые всех просят носить в общественных местах, вообще просто легкие тряпочки, по сравнению с тем, что мы носим по много часов в красной зоне. - Говорили мне они.

Вот пусть и этим намордочникам скажут. А те покраснеют, вспоминая ту ахинею, которую они несли еще вчера.

Правда в том, что вот уже полторп года во всем мире идет война. Война с Covid-19, жестокая и суровая. Только большинство отсиживается в тылу, да еще и выкрикивая предательские лозунги. Они просто не знают, что там, на линии фронта, происходит. Надо их на передовую, пусть посмотрят хоть краешком глаза.

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