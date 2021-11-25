Кино или жизнь: житель КНДР приговорен к расстрелу из-за сериала «Игра в кальмара»

Житель Северной Кореи, недавно побывавший в Китае, помимо прочего привез домой флешку с популярной во всем мире «Игрой в кальмара»

Власти КНДР приговорили к высшей мере наказания гражданина страны, который тайком привез в страну запись южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Житель Северной Кореи, недавно побывавший в Китае, помимо прочего привез домой флешку с популярной во всем мире «Игрой в кальмара». Пользуясь тем, что в КНДР подобные фильмы не демонстрируются, путешественник решил заработать и продал накопитель одному из старшеклассников.

В стране тотального контроля информация о запрещенных просмотрах вскоре стала достоянием правоохранителей. Последствия, казалось бы, невинной забавы оказались более чем трагичны: молодого человека, который контрабандой провез сериал, приговорили к смертной казни.

Юношу, который флешку купил – к пожизненному заключению, а шестерых старшеклассников, уличенных в просмотре «вражеского» кино – к пяти годам каторжных работ.

Кроме того, известно, что жертвами репрессий стали представители администрации школы, в которой учились дети: директор учебного заведения, работник по делам молодежи и классная руководительница любителей кино уже исключены из партии и уволены. Не исключено, что их ожидает ссылка в сельскую местность или каторжные работы на шахтах.

В школах Северной Кореи идут тотальные обыски, а учителя и директора школ в ужасе ожидают информации о причастности своих учеников к просмотру запрещенного фильма.

Действия властей страны обусловлены недавно принятым законом «Об искоренении реакционной мысли и культуры», который предусматривает наказание в виде смертной казни за распространение, просмотр или хранение медиаконтента из капиталистических стран, в первую очередь из США и Южной Кореи.

– Все жители дрожат от страха, потому что они будут безжалостно наказаны за покупку или продажу запоминающих устройств, независимо от их размера, – приводит Radio Free Asia рассказ одного из местных жителей, который по понятным причинам решил остаться неизвестным.