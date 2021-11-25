ОК разметили телефон службы доверия для жертв гендерного насилия

В Одноклассниках пройдет прямой эфир с экспертами по правам женщин и обновится страница авторизации, на ней появится телефон службы доверия для жертв гендерного насилия

В Одноклассниках пройдет прямой эфир с экспертами по правам женщин и обновится страница авторизации, на ней появится телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. Это совместный проект соцсети и Регионального офиса Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии. Акция приурочена к глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

В ОК 25 ноября на странице авторизации появится тематическая иллюстрация, посвященная противодействию гендерной дискриминации. На ней будет указан всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 7000-600. Позвонив по нему, женщины смогут получить помощь и психологическую поддержку от специалистов.

В официальной группе «ООН-женщины» в ОК 25 ноября в 19:00 по московскому времени состоится прямой эфир на тему «Агрессия в сети – как женщинами защититься от насилия». В дискуссии примут участие: PR-менеджер социальных проектов VK Мария Соловьева, юрист Алена Попова, директор Центра «Насилию.нет»* Анна Ривина, ученая юрист Халида Ажигулова, фемактивистка Дарига Джанабаева, психолог Рената Трубачева, а также представители Структуры «ООН-женщины» Наргис Азизова и Гульназ Имамниязова.

Участницы беседы поднимут проблему кибербуллинга, поделятся своим опытом борьбы с агрессорами и дадут советы по профилактике и противодействию абьюзу. Во время эфира пользователи смогут задать вопросы экспертам и обсудить волнующие темы в чате.

Также с 11 ноября в группе «ООН-женщины» проходит образовательный проект – серия публикаций, посвященная борьбе с кибербуллингом. Пользователи могут узнать больше о гендерном насилии в интернете и о том, как поддержать человека, который стал жертвой дискриминации в сети.

ОК регулярно поддерживают инициативы, направленные на защиту прав женщин, а также выступают против дискриминации и любого из видов насилия. Например, год назад Одноклассники и Региональный офис Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии запустили информационную кампанию #НеМолчите. Благодаря специальным рамкам на фотографию профиля, приуроченным к глобальной кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин», у пользователей ОК была возможность поделиться своей историей и получить психологическую поддержку единомышленников.

*Признан иностранным агентом на территории РФ