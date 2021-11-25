Неправильный мед: Пчелы перешли с нектара на мясо

Прав был Винни Пух: "неправильные пчелы" все-таки существуют.

Пугаться не стоит: не все пчелы перестали быть вегетарианцами, а лишь те, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Наши-то труженицы по-прежнему жужжат.перелетая с цветка на цветок, и собирают нектар.

А вот заморские пчелы вида Trigona hypogea стали питаться мясом. За что их называют пчелами-падальщиками и даже пчелами-стервятниками. Конечно, не вчера с ними произошла столь удивительная метаморфоза – давно, миллионы лет назад. Но ученые заметили ее лишь в 1982 году – почти через 200 лет после того, как этих пчел обнаружили и классифицировали. А их «блажь» вообще изучили только что. О чем авторы исследования – энтомологи из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California Riverside) – сообщили в журнале mBio Американского общества микробиологов (American Society of Microbiologists’ journal mBio).

Пчел-мясоедов привлекали, естественно, мясом. Мясом курицы.

- Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали так, чтобы использовать нерастительные источники пищи – что стало весьма примечательным изменением их рациона, – приводит слова Дугласа Янеги (Douglas Yanega) - одного из исследователей – пресс-релиз университета.

За мясными пчелами калифорнийцы отправились в Коста-Рику, где их и наловили, развесив в местном тропическом лесу приманку – кусочки цыпленка.

Последующий анализ продемонстрировал: переваривать падаль и не травиться ею Trigona hypogea помогают кишечные бактерии, похожие на те, которыми обладают другиие падальщики – гиены и птицы-стервятники, но не в точности такие же. Видимо мутировавшие.

Кусочки мяса пчелы-падальшики откусывают мощными челюстями и специально выращенными зубами, которых нет у их сестер-вегетарианцев.

Так выглядит "неправильная" пчела.

И «правильные», и «неправильные» пчелы имеют корзиночки – корбикулы, прикрепленные к задним лапкам. Но одни собирают в них пыльцу, а другие – мясо.

У «неправильных» пчел и мед «неправильный», поскольку делают они его не из нектара, как положено, а из мяса. Пчелы примерно две недели доводят продукт до кондиции, настаивая обработанное слюной «сырье» в специальных горшочках, расположенных внутри ульев. Получившийся в итоге мед, оказывается, на удивление, в меру сладким и съедобным.

Природа горазда на выдумки.

Исследователи полагают, что пчелы-падальщики перешли на мясо от того, что в какое-то время стало не хватать нектара на всех желающих его добывать.

На карте обозначены места, в которых исследователи ловили пчел, питающихся мясом.

В нынешнее непростое для окружающей среды время диетическая метаморфоза выглядит весьма привлекательной с эволюционной точки зхрения. Случись что с растениями, и вегетарианцы вымрут. А пчелы-падальщики выживут.

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