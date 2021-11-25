С Аллы Пугачевой и ее семьи потребовали 16 миллионов рублей

В прошлом году Алла Пугачёва снова стала бабушкой. У племянника артистки Влада и его супруги Гузель родилась дочь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году Алла Пугачёва снова стала бабушкой. У племянника артистки Влада и его супруги Гузель родилась дочь. Родители назвали девочку в честь знаменитой родственницы -Алла.

Влад-сын старшего и к сожалению, давно уже ушедшего из жизни, брата Аллы Борисовны, полковника запаса Евгения Борисовича Пугачева.

Знаменитая тетя на связи с родственниками, помогает им, финансово поддерживает.

Правда пока внучку артистка не видела. Тем временем, родители Аллы-младшей минувшим летом продали квартиру покойного Евгения Пугачева в Вешняках и на эти деньги купили салон красоты в районе оранжевой ветки метро.

-Подарили дочке наш новый проект -салон красоты. И назвали его в ее честь -«АП» (Алла Пугачева -Ред.). Думаю, в будущем дочке будет интересно заниматься этим бизнесом, поскольку даже в годик Алла настоящая модница. Любит мамину косметику и красивые наряды,-рассказывал «Комсомолке» Влад Пугачев.-Сейчас занимаемся ремонтом и обустройством салона, работаем с женой сами, без помощи модных дизайнеров. У нас вообще семья простая -воспитываем ребёнка без нянь, -говорил племянник певицы Влад Пугачёв.

Кто бы мог подумать, что покупка салона обернётся большим скандалом в звёздном семействе. Бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на Влада Пугачева. Мужчина утверждает, что племянник звезды забрал у него салон, а обещанные 8 миллионов рублей так и не получил.

Гольдберг назвал Пугачева мошенником и заявил, что изначально салон стоил 16 миллионов рублей, но Влад пообещал ему 8 миллионов и выступление Аллы Пугачевой на домашней вечеринке. Дескать, оценил закрытый концерт звезды в 8 миллионов. Но по словам Гольдберга, ни денег, ни концерта Пугачевой он так и не получил.

-Этот человек врет. У нашего адвоката есть все документы и расписки, которые доказывают факт передачи денег Гольдбергу, - обьясняет kp.ru Гузель Пугачева, жена племянника певицы. -И как вы себе представляете, чтобы Влад спекулировал именем тети, обещая ее концерт? Он с большим уважением относится к Алле Борисовне и никогда не стал бы использовать ее имя. Мы эту тему пока не обсуждали с Аллой Борисовной, но я надеюсь, что она понимает, что Влад не мошенник. Муж сейчас много времени проводит в салоне, полностью взял на себя управление бизнесом. Влад не пьет, работает, занимается семьей. Поверьте, он уже совсем не тот Влад, которого когда-то спасала тетя от зависимости,-заверила kp.ru жена Влада Пугачева.

Родители назвали девочку в честь знаменитой родственницы - Алла. Фото: архив Влада Пугачева

Напомним: несколько лет назад Алла Пугачева вылечила племянника от наркомании и взяла опекунство над его сыном Женей, поскольку бывшая жена Влада была тоже зависимой и не могла воспитывать ребёнка.

Сейчас Женя Пугачев живёт в семье водителя Пугачевой Игоря Польшикова. Мальчик так прикипел к новой семье, что называет Польшикова папой. Алла Борисовна, в свою очередь, помогает мальчику финансово и частенько приглашает его в свой замок, поиграть со своими двойняшками Гарри и Лизой. Со своими биологическими родителями Женя не общается.