Франция дала два месяца на ревакцинацию от ковида. Тем, кто не успел, аннулируют сертификаты

Минздрав обнародовал жесткие меры против очередной волны коронавируса Фото: REUTERS

У привитых от ковида французов теперь есть два месяца, чтобы пройти ревакцинацию. Тем, кто этого не сделает, аннулируют сертификаты о сделанных прививках. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По словам министра, медики Пятой республики констатируют, что заболеваемость снова начинает расти. Они предполагают, что это очередная — уже пятая! - волна ковида. Больше того, по прогнозам ученых, она окажется более сильной, чем четвертая, которая обновила рекорды заболеваемости и смертности во многих странах Старого света. Учитывая все это, власти Франции решили подготовиться к очередной атаке вируса.

Так, минздрав решил сократить допустимый промежуток между первым курсом прививок и получением бустерной дозы на 30 дней — с полугода до пяти месяцев. Веран анонсировал, что с понедельника 27 ноября стартует всеобщая ревакцинация по всей Франции, в прививочных пунктах будут ждать всех в возрасте от 18 до 65 лет.

Главная особенность новой кампании — ее сжатые сроки. Уложиться планируется чем меньше чем за два месяца — до 15 января. Тем же, кто не успеет, аннулируют нынешние сертификаты о вакцинации. Таким образом привитых людей приравняют к заядлым антиваксерам.

- У граждан будет два месяца, чтобы получить бустерную прививку. По нашим данным, к середине января у большинства жителей Франции пройдет от пяти до семи месяцев с момента окончания полного курса вакцинации, - говорит Оливье Веран.

Первыми новый подход властей страны на себе испытают пенсионеры. Во Франции уже развернута ревакцинация людей старше 65 лет. Им также планируют аннулировать сертификаты, если они не привьются заново. И для пожилых времени еще меньше — документы о вакцинации потеряют силу уже 15 декабря.

Надо отметить, что отсутствие ковид-сертификатов заметно осложняет жизнь и во Франции, и в других странах Евросоюза. ЕС ввела этот документ летом, и с тех пор посещения большинства общественных мест, а также путешествия по Шенгенской зоне невозможны без сертификата или, как его еще называют, грин-пасса.

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