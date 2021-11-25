Народные контролеры: Итальянцы пишут доносы на рестораны, не проверяющие сертификаты о вакцинации

Новая ковидная реальность все чаще, не спрашивая, врывается в привычный нам мир, изменяя до неузнаваемости общество в котором мы живем, да и самих людей. Фото: REUTERS

Новая ковидная реальность все чаще, не спрашивая, врывается в привычный нам мир, изменяя до неузнаваемости общество в котором мы живем, да и самих людей. Вот и в Италии, жители которой исторически следовали древнеримскому принципу рука руку моет, стремительно меняют свой менталитет под натиском духа времени.

Так, все большее распространение в стране получает явление «народного контроля» - неравнодушные вакцинированные от Covid-19 граждане отправляются в рестораны, кафе, музеи и другие места, для доступа в которые необходим грин-пасс, и, если персонал в этих заведениях не спрашивает о заветном документе или не измеряет температуру у посетителей на входе, как это предусмотрено протоколом, сообщают о нарушениях в компетентные органы. Достается даже водителям общественного транспорта и таксистам, которые, по идее, не должны брать на борт пассажиров без масок. Особо ярые активисты требуют от работников заведений в их присутствии просканировать зеленые паспорта других посетителей, которые, по мнению этих оголтелых, проникли в зал не предъявляя сертификаты о вакцинации.

А отдельные народные контролеры и вовсе пишут анонимки в региональные газеты из разряда «я посещаю спортклуб по адресу такому-то и один из его посетителей, Марио М., хвастался, что проходит туда по чужому сертификату».

Поддерживают подобное поведение и многие известные люди, например, знаменитый журналист, популяризатор науки и телеведущий Пьеро Анжело, разразившийся с критикой несознательных рестораторов, ставящих прибыль и собственное удобство выше общественного блага.

- В одном из римских заведений общепита меня посадили за стол в зале, не то что не проконтролировав, но даже просто не спросив о наличии сертификата, - говорит общественный деятель со страниц газеты Il Messaggero. - Мне пришлось даже накричать на них, чтобы они исполняли свои обязанности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боитесь жизни по QR-кодам? Это вы еще в Европе не были!

Спецкор «КП» провела неделю в Европе, на себе почувствовав, каково это - жить тотально «закодированным». И сравнила с Россией (подробно)