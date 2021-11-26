Обиделась? Скажи словами. Иначе он не поймет

Фото: Shutterstock

Сибиряк организовал агентство по проверке пар на верность: на подставные свидания он отправляет актрис. Говорит, проверку на верность проходят единицы.

Кристина:

Мне кажется, эта история для тех, кто заскучал и захотел в жизни драмы. Сейчас есть куча приложений, с помощью которых можно проверить и геолокацию мужа в течение дня, и даже его переписки. А 10 тысяч рублей можно потратить на что-то более приятное.

Валерия:

Помните про «Не введи во искушение»? Нанять детектива и красивую актрису - вот как раз про это. Так бы ваш благоверный репу бы не почесал, не стал бы искать себе на одно место приключений, а тут разлучница сама в руки приплыла. А потом бабоньки орут, все они козлы, изменяют. Так вы же сами ему привели, на кой вам вообще эти проверки? Не живется спокойно?

Таня:

Я в первом браке, молодая, глупая была, тоже с подружкой решила проверить своего мужа. Подбила подругу устроить с ним флирт, он, кстати, на него сначала не очень повелся. Но мы же упорные, дожали его. В итоге я про игру забыла, а подруга продолжала кокетничать. Через полгода мой касатик собрал чемодан и ушел. Угадайте куда?

Алина:

Если у вас есть лишние 10 тысяч рублей, не проверяйте мужа, закажите любовника на час. Это то, что точно доставит вам удовольствие.

Евгения:

Все эти проверки попахивают дешевой бразильской мелодрамой. Детектив выслеживает, дамы рыдают, мужик в офигении, на это все смотрят ни в чем не повинные посетители кафе. Цирк, да и только!

Наш автор познакомилась с первым мужем в интернете и, когда недавно развелась, вновь зарегистрировалась на сайте знакомств. Первые наблюдения показали, что за пять лет многое там поменялось, причем не последнюю роль в переменах сыграла пандемия.

Марина:

Я просто ору с этих чуваков на сайте знакомств. То есть в реальности их не допросишься надеть презерватив, но в интернете они все ищут привитых вакциной и любящих печь пироги. Притом же сами потом на свидании гордятся, что сертификат они купили.

Валерия:

Любопытно, как у автора знакомство с мужчинами началось с тех, кто интересовался вакциной, а закончилось перцем, который набирает себе девушек в групповушку. Вот это поступательный контент. Конечно, пять лет назад таких оборзевших не было.

Наташа:

Я девушка простая, поэтому скажу как есть: подобное притягивается к подобному. И если девушке такие мужчины на сайте знакомств попадаются, значит, она сама их привлекла. Так же как и первого мужа, он же тоже оттуда.

Галина:

Вообще не поняла комментарий эксперта, который советует не затягивать онлайн-переписку, а быстро идти на свидание. А я вот как раз за то, чтобы сначала пообщаться подольше, чтобы понять, что он за фрукт. Одно дело, когда ты разговариваешь, параллельно занимаясь еще какими-то делами, другое - потратить целый вечер на бессмысленное свидание. В условиях Москвы это слишком большая роскошь!

Вика:

Вообще не понимаю, как можно воспринимать мужчин с сайта знакомств всерьез. Они же как таксисты, в прошлом все венчурные инвесторы и вертели мир на своей кепке. А копнешь поглубже - все один большой пшик!

Милана:

Чтобы вы понимали уровень дна сайта знакомств, парень оттуда встречался со мной и параллельно мутил с моей подругой. И еще постоянно приговаривал, что нормальных в Тиндере не встретишь, но вот ему так повезло. Ага, даже два раза. Сволочь, короче.

Герой рассказа Сергей Сергеев после ссоры с женой задумался о том, чтобы по примеру своего итальянского собрата по несчастью уйти из дома куда глаза глядят. Да быстро одумался. Читатели в комментариях приняли боль Сергеева как свою и поделились своими способами решения семейных конфликтов.

Маша:

У меня мама с батей поссорились. Мы с братом маленькими были. Собрав нас, мама уехала к бабушке в другой город, а отец так и не понял, где мы. Нас не было три дня, а он решил, что мама с ним не разводиться собралась, а просто уехала на дачу. Так весь наш обиженный выхлоп сошел на нет. Потому что мужчине все надо проговаривать словами, в том числе и что ты обиделась, и на что обиделась тоже.

Константин:

Сильно восхищают меня мужчины, которые могут позволить себе такую роскошь, как взять и уйти в прекрасное далеко. А работа? А в пробках постоять? А поругаться с банком из-за просрочки кредита? А ребенка кто из садика заберет? История хороша на картинке, в жизни же нереальна.

Света:

Я не замужем, но тоже с удовольствием ушла бы за 450 км. Так надоело быть взрослой и за всех все решать.

Миша:

А у меня на балконе тоже фляжка с коньяком припасена. Выхожу на балкон с кофе, капнул туда 20 капель - и все вокруг уже не такое серое.

Карина:

Интересно, а что было бы, если бы того итальянца не задержала полиция, до какого места бы он дошел? Какой был план? Обогнуть землю и только потом успокоиться? Женщины, ну берегите все-таки своих мужчин.

Марина:

Прям даже интересно, что же жена должна была такое сказать итальянцу, чтобы он 450 км не мог успокоиться. «Убери елку?»