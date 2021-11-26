Во всем черном: жена пришла на премьеру без больного раком Валентина Юдашкина

Марина Юдашкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марина Юдашкина появилась на одной из светских премьер Москве. К удивлению поклонников жена Валентина Юдашкина вышла в свет без именитого кутюрье.

Марина Юдашкина посетила премьеру фильма "Бумеранг". Супруга дизайнера Валентина Юдашкина на светское мероприятие пришла одна, облачившись во все черное. Марина для выхода выбрала широкие брюки и рубашку в тон. Образ она дополнила лаконичным ремнем. Ансамбль выгодно подчеркнул идеальную фигуру 63-летней женщины.

Вероятно, кутюрье не хочет подвергать себя риску, посещая публичные сборища. Как известно, мэтр с 2016 года борется с онкологическим заболеванием. Поклонники, конечно же, волнуются за здоровье Юдашкина.

"В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год", - рассказывал он.

Валентин лечился в самых дорогостоящих клиниках, перенес несколько операций и химиотерапию. Из-за поражения пищевода он сел на жесткую диету. Валентин переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы.

Сейчас он сейчас практически не выходит в свет. Свое здоровье не комментирует. Ранее Валентин говорил, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал Валентин.

Напомним, Валентин и Марина женаты уже более 30 лет. Они познакомились, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина была парикмахершей, а Валентин - художником по макияжу.