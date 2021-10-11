"Если его удастся спасти, это будет чудо": больной раком Валентин Юдашкин перестал выходить в свет

Больной раком Валентин Юдашкин перестал выходить в свет

Поклонники переживают из-за больного раком Валентина Юдашкина. Именитый кутюрье буквально тает на глазах и перестал выходить в свет. На фотографиях, которые появляются в блоге 57-летней звезды, он выглядит сильно изможденным.

"Всякое лечение - оно агрессивное, токсичное. Организм теряет силы, поэтому бесконечно лечить химиотерапией не получится - либо опухоль погибнет либо организм", - рассказал онколог Алексей Одинец, комментируя состояние больного раком Валентина Юдашкина.

Об онкологии модельер узнал случайно в 2016 году. "В один прекрасный день я сидел с внуками и семьей и у меня начала болеть голова. Принял таблетку. Метеозависимым никогда не был. Но боль никуда не уходила", - делился Юдашкин.

Он обратился к медикам с недомоганием. Результаты обследования стали шоком для всех. Ему диагностировали рак пищевода, обнаружили опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге. "Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома", - признавался мэтр.

Валентин лечился в самых дорогостоящих клиниках, перенес несколько операций и химиотерапию. Из-за поражения пищевода модельер сел на жесткую диету. Модельер переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы.

Сейчас он сейчас практически не выходит в свет. Свое здоровье не комментирует. "Если его удастся спасти, вылечить, ну это будет что-то типа чуда", - заявил онколог Алексей Одинец в эфире программы Пятого канала "Светская хроника".

Ранее Валентин говорил, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал модельер.