Путин начал переговоры по Карабаху

Российский президент закончил одну встречу с Ильхамом Алиевым, впереди еще две. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сегодня, 26 ноября, Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры с лидерами Армении и Азербайджана по поводу будущего Нагорного Карабаха.

В Кремле сообщили, что только что закончилась личная встреча нашего президента с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Впереди сегодня еще две беседы: трехсторонняя с Алиевым и Николом Пашиняном, а потом только с главой Армении Пашиняном.

- Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем. Чтобы не только ничего подобного не возникало, но и наоборот создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе, которая позволяла бы людям спокойно жить, а странам развиваться, - заявил Путин на встрече с Алиевым.

Россия выступает посредником в переговорах, чтобы не допустить нового витка насилия. Встреча проводится по инициативе самого Путина, она приурочена к годовщине договора о прекращении огня в Карабахе.

Лидеры стран обсуждают выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В Кремле рассказали, что особое внимание уделяется восстановлению торговли, экономики и транспортных связей.

К сожалению, на границе Армении и Азербайджана до сих пор не спокойно. 16 ноября 2021 года в Сюникской области Армении начались столкновения с азербайджанскими военными. Погибло несколько человек.