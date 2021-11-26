Следователи показали, как шиковал бывший депутат Сергей Сопчук

Экс-депутата Госдумы от Приморского края Сергея Сопчука объявили в международный розыск. Фото: YouTube

Шикарный особняк с гаражом на несколько машин и залом для бильярда. А еще он собирал дорогие часы и фигурки быков. Из ценных металлов разумеется. Сотрудники СК России выложили в сеть кадры обыска в доме бывшего депутата Госдумы Федерального Собрания России Сергея Сопчука.

Хозяину дома уже предъявлено обвинение в "незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем".

Кадр из видеосъемки обыска в доме экс-депутата Сопчука, опубликованной Следственным комитетом.

Кадр из видеосъемки обыска в доме экс-депутата Сопчука, опубликованной Следственным комитетом.

- По версии следствия, с 2011 года обвиняемый одновременно с осуществлением законодательных и исполнительных полномочий в Приморском крае занимался предпринимательской деятельностью, в том числе посредством подконтрольных ему коммерческих организаций. Так, для извлечения прибыли он, начиная с 2011 года, участвовал в финансовой деятельности одной из коммерческих организаций. Для этих целей Скопчук назначил руководителем организации доверенное лицо и до 2020 года являлся фактическим совладельцем предприятия. При этом предоставлял предприятию как сам лично, так и через подконтрольных ему физических и юридических лиц займы на общую сумму более 1 млрд рублей, - пояснила СМИ официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По мнению следствия, совершая преступные действия, "фигурант незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовал приобретенные в результате этого преступления денежные средства".

Кадр из видеосъемки обыска в доме экс-депутата Сопчука, опубликованной Следственным комитетом.

Кадр из видеосъемки обыска в доме экс-депутата Сопчука, опубликованной Следственным комитетом.

Кадр из видеосъемки обыска в доме экс-депутата Сопчука, опубликованной Следственным комитетом.

В доме обвиняемого следователи изъяли документацию, но самого Сопчука не нашли. Его объявили в международный розыск.

В ЭТО ВРЕМЯ

Суд в Удмуртии по иску Генпрокуратуры России вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева стоимостью свыше 120 миллионов рублей. По мнению следствия Соловьев в период с 2007 года по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который скрывал от декларирования. Объекты недвижимости чиновник оформлял на свою дочь Евгению Сирик. Прокурор, участвующий в деле, просил обратить в доход государства дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное дорогостоящее имущество семьи Соловьева. И таких уголовных дел и конфискаций скоро станет значительно больше. В Генпрокуратуре собираются делегировать розыск подобных подпольных миллионеров искусственному интеллекту. Программа будет самостоятельно изучать доходы и расходы чиновников, вникать в транзакции с их счетами, обращать внимание на появление любой новой собственности у членов семей и ближайшего окружения.