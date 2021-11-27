Якутское кино: новые горизонты

Фото: Алексей Васильев, предоставлены творческими группами фильмов «Пугало» и «Черный снег»

В 2021 году якутский кинематограф вышел на новый уровень: очередные победы на кинофестивалях, выход во всероссийский прокат и первые в истории республиканской киноиндустрии 60 миллионов рублей кассовых сборов. Якутия продолжает уверенно держать третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству снимаемых фильмов, а республиканский опыт поддержки киноиндустрии внимательно изучается другими регионами.

2021 год начался для якутского кино с выхода в российский прокат фильмов «Пугало» и «Черный снег». Работы Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева, ставшие победителями фестивалей «Кинотавр» и «Окно в Европу», вышли не только в кинотеатрах, но и на ведущих российских стриминговых сервисах. Малобюджетные, снятые на якутском языке, как большинство лент местных режиссёров, они рассказывают истории о жизни в далёком северном крае, но делают это настолько искренне и проникновенно, что это подкупает зрителей, даже если они никогда не были в республике и мало что о ней знают.

Фото: Иван Кобяков, предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

На волне позитивных оценок «Пугала» от кинокритиков, блогеров и прессы, в конце зимы в столичном кинотеатре «Пионер» с успехом прошел фестиваль якутского кино, а затем и Дни якутского кино в российских регионах – картины якутских кинематографистов были представлены в Сибири, на Дальнем Востоке, в Республике Татарстан. Анонсировано, что фестиваль в «Пионере» станет ежегодным, уже известно, что московской публике будет представлена совместная работа Давыдова и Бурнашева – «Ыт». Фильм представляет собой «семь деревенских историй о добрых и злых соседях» и получил специальную награду Варшавского кинофестиваля и премию NETPAC, вручаемую в целях продвижения азиатского кино.

Фото: Алексей Васильев, предоставлены творческими группами фильмов «Пугало» и «Черный снег»

Столичная публика уже достаточно хорошо знакома с работами кинематографистов из Якутии. В мае в «Иллюзионе» прошла большая ретроспектива якутского кино. В программу вошли 15 полнометражных фильмов, снятых в разные годы, победители фестивалей и хиты проката, авторское кино и весь спектр жанров от хорроров до комедий.

Фото: Алексей Васильев, предоставлены творческими группами фильмов «Пугало» и «Черный снег»

В 2021 году от якутского кино по традиции ждали новых фестивальных побед. И ожидания оправдались. Лента «Нуучча» Владимира Мункуева получила приз «За лучшую режиссуру» 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», Гран-при в секции «На восток от Запада» 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах и победила в программе Works in Progress Awards в категории Post Production Awards на Таллинском кинофестивале «Тёмные ночи». «Вертолет» Михаила Лукачевского стал триумфатором «Киношока», где помимо главного приза «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм, получил награды за лучшую режиссерскую работу, приз имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу и диплом прессы «За кинематографическое преодоление времени и пространства». Картина также получила спецприз на фестивале «Золотой ворон».

Фото: Иван Кобяков, предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

«Урожай» наград продолжает собирать историческая драма Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». В ноябре картина стала победителем VI Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии «ИРИДА», фильм также отмечен за лучшую работу художника-постановщика и лучшую операторскую работу. Ранее лента была удостоена Гран-при Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде, она также получила «Приз президента фестиваля» Светланы Дружининой. 4 ноября 2021 года «Тыгын Дархан» вышел в российский прокат, на 2022 год запланирован старт международного проката. Это самый масштабный проект якутской киноиндустрии: специально для съемок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3 500 традиционных костюмов и более 200 аутентичных сооружений 16 -17 веков, изготовлено большое количество утвари и оружия, а в массовых сценах приняли участие около 10 000 якутян, при этом съёмки проходили и в минус 60 градусов, на Полюсе холода, и в летнюю жару – до плюс 39 градусов.

Фото: Алексей Васильев, предоставлены творческими группами фильмов «Пугало» и «Черный снег»

Но, пожалуй, гораздо важнее, чем награды и восторженные отзывы критиков, другие результаты – финансовые. По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), общие сборы якутских фильмов в России в 2021 года превысили 60 миллионов рублей. При этом, учтены только данные кинотеатрального проката, без учета просмотров на официальных стриминговых сервисах. Это означает, что из культурного феномена якутский кинематограф превращается в полноценную индустрию. И это результат системной поддержки на уровне региона. Средства на финансирование кинопроизводства выделаются ежегодно, в прошлом году из бюджета республики на эти цели направлено 80 миллионов рублей.

Фото: Иван Кобяков, предоставлены пресс-центром Якутии в Москве

«Несмотря на уже имеющиеся у якутского кино достижения, нам не стоит «почивать на лаврах», надо продолжать развиваться. Да, словосочетание «феномен якутского кино» известно уже по всей России. Но этот статус необходимо поддерживать, что в республике и происходит», - подчёркивает Глава региона Айсен Николаев. Сейчас регион работает над стратегией развития кино до 2025 года, где акцент будет сделан на продвижении якутского кино на российских и международных фестивалях и кинорынках.