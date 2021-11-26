Зеленский заявил, что Украина никогда не нападала на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не занимается эскалацией отношений с Москвой. Попытки сообщить об обратном, по его словам, имеют под собой политическое обоснование.

В ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, Зеленский заявил, что ему не нравятся попытки обвинить Украину в эскалации конфликта.

"Потому что история защиты того или иного населения - мы эту историю прошли. Я по-русски хочу сказать, что Украина никогда не нападала на Россию, у нас в голове такого нет. Когда они говорят "эскалация возле границ с Россией" - плохая история и риторика. Потому что это не граница, а контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной", - заявил президент страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия никогда не имела планов участия в государственном перевороте на Украине, о чем ранее заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.