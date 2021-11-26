Что покажут в новогоднюю ночь: в огоньках споет вся «старая гвардия» - Басков, Степаненко и Макеева с Буйновым

Традиционно Николай Валуев, Елена Воробей и Николай Басков появятся и в образах из программы «Спокойной ночи малыши». Фото: СОЦСЕТИ

По традиции в первые дни нового года в соцсетях раскритикуют «огоньки», которые будут в эфире в праздничную ночь. Потом придут рейтинги телесмотрения, цифры которых обычно подтверждают известный факт: зрители встречают новый год с «голубым огоньком», под песни известных артистов. Съемки новогодних передач обычно проходят в обстановке секретности. Но кое-что нам удалось узнать, благодаря звездам и побывав на площадке инкогнито в качестве массовки.

Иосиф Пригожин соблюдает на площадке режим — в маске. А вот его жене Валерии можно и без защиты — она поет. Фото: СОЦСЕТИ

Блестящие звезды и тигренок в кадре

На Мосфильме снимают «Голубой огонек на Шаболовке» (эфир в полночь) и доснимают «Парад звезд» (покажут до наступления нового года). Это новогодние хиты канала «Россия». В эфире будет много дуэтов – сначала артисты записывают фонограмму хита на студии, а уже в другой съемочный день нарядные выступают перед камерами. У тех артистов, кто поет свои песни в привычном звучании этапа работы на студии нет. Вот пара примеров дуэтов. К примеру, с песней «Вместе навсегда» выступят Лариса Долина и Глеб Матвейчук, а его экс-жена Анастасия Макеева споет с Александром Буйновым. У Евгения Петросяна номер с Юрием Гальцевым, а его бывшая жена Елена Степаненко была на площадке в другой съемочный день – экс-супругов нельзя совмещать на съемочной площадке. Кристина Орбакайте впервые на «огоньке» с дочерью – юной артисткой 9-летней Клавдией Земцовой.

Вот так снимают снегопад — пока член съемочной бригады сыпет на голову Игорю Николаеву и Юлианне Карауловой искусственный снег, они аплодируют и поднимают бокалы с шампанским. Фото: СОЦСЕТИ

Интересно, что большинство артисток выбрали для съемок блестящие наряды – они наиболее выгодно смотрятся в кадре и создают праздничное настроение. Блестящими в новогоднюю ночь будут Орбакайте, Долина, Валерия, Юлианна Караулова, Нонна Гришаева, Елена Степаненко. Дольше всего обсуждали Елену Степаненко – она вновь помолодела: «Неужели опять модная безоперационная подтяжка?» Фигуру Елена Григорьевна скрыла под модным балахоном – но кажется лишних кило не набрала.

Кристина Орбакайте приехала на съемки «Голубого огонька» с дочерью Клавдией. Фото: СОЦСЕТИ

На канале «Россия» споют с новыми и уже полюбившимися зрителю номерами все главные звезды шоу-бизнеса – и музыканты, и юмористы. Праздничным хитом обещает стать одна из песен Николая Баскова: «Мне налей и себе налей шампанского по такому случаю». Баскову после одного из съемочных дней пришлось даже оправдываться. По восточному календарю наступает год Тигра. Поэтому соведущие Андрей Малахов и Николай Басков решили попозировать на съемке с тигренком Барни, которого привезли на площадку. По сети распространили видеоролик: Басков берет Барни на руки, а тот вдруг сходил в туалет… Зоозащитники в соцсетях стали заступаться за тигренка и его «тяжелую жизнь». Оказалось, что с Барни должен был изначально сниматься Малахов. Басков позже объяснил: «Каждый год мы снимаем кого-то из символов нового года. Это дрессированный тигренок, с лицензиями, его привезли на площадку с дрессировщиком».

Елена Степаненко решила сниматься в чалме — артистка опять помолодела. Фото: СОЦСЕТИ

Снимались и настоящие дрессировщики - братья Запашные спели с Михаилом Боярским: «Ап! И тигры у ног моих сели». Компанию им составили красотки-танцовщицы. Уже отснялись Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев .

На площадке все работают в масках

На этой неделе в «Голубом огоньке» снималась певица Валерия – ее на площадке сопровождал муж-продюсер Иосиф Пригожин. Несмотря на звездный статус, Иосиф соблюдал правила, принятые на площадке – маску не снимал. Кроме артистов все работают в масках – в том числе массовка, которую попросили прийти в нарядных платьях и костюмах, а вот маски раздают и меняют на месте. В «Голубом Огоньке» массовке платят по 900 рублей за день, а вип-зрителям (до 35 лет) – 1100 рублей.

Андрей Малахов и Николай Басков с тигренком Барни, который стал героем ноября в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Съемка проходит в несколько этапов: на площадку каждый артист приезжает к определенному времени для съемки своего номера. Затем парочку выступающих рядом звезд усаживают за столик, где они улыбаются, хлопают и поднимают бокалы с шампанским под гул массовки. На «России» в «Параде звезд» много юмористов: Елена Воробей, Карен Аванесян, Наталья Медведева, Игорь Христенко. Не обойдется без традиционной тройки – пожелают «Спокойной ночи» зрителям Николай Валуев, Елена Воробей и Николай Басков. Декорации обновленные – очень красивые.

Игорь Крутой в образе Кощея в декорациях мюзикла НТВ. Фото: СОЦСЕТИ

На НТВ можно попасть на съемки новогоднего выпуска шоу «Маска» - массовке 6 и 8 декабря обещают по 700 рублей. Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Валерия и другие артисты снялись в новогоднем мюзикле. В этой сказке Игоря Крутого мы увидим в роли Кощея. На Первом канале съемки праздного «огонька» начнут в ближайшее время.

Логотип главного огонька на ТВ. Фото: СОЦСЕТИ

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