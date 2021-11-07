София Ротару приедет в Москву на запись новогоднего огонька: «Она здорова и проживет еще долго!»

София Ротару не болеет и готова к записи новогодних концертов. На фото певица выступает на «Новой волне» в Сочи в августе 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Москве прошли первые съемки новогодних огоньков – для музыкальных каналов. Крупные телеканалы начнут снимать праздничные передачи в первых числах декабря. Из-за пандемии в процессе съемок произошли изменения.

Самый масштабный новогодний концерт по традиции идет на ТВ два дня - 1 и 2 января 2022 года «Песню года» покажу на канале «Россия». Съемки пройдут 4 декабря во дворце «Мегаспорт». В афише значится – главный концерт страны, новогодняя телевизионная съемка. В этом году будут отмечать 50-летие песенного фестиваля.

Билетов в продаже пока еще полно. Теперь любые концерты продаются плохо – люди боятся бывать на массовых мероприятиях из-за ковида или опасаются, что мероприятие могут отметить. Раньше именно на этот концерт слетался народ из разных регионов и ближнего зарубежья. «Песня года» состоится, так как вход строго по QR-коду и паспорту. О новых мерах безопасности предупреждают перед покупкой билета. Самые дешевые билеты – по 3 тысячи рублей, вип-партер – по 8 или 10 тысяч рублей.

Из участников самого первого концерта споет Лев Лещенко. Будут и легендарный постоянные участники «Песни года». Среди них: Валерий Леонтьев, который на днях вылечился от коронавируса, певец переносил болезнь легко, благодаря вакцинации. А также Олег Газманов, Игорь Николаева, Ирина Аллегрова, Валерия и многие другие. Будет и молодежь – Полина Гагарина, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, группа «DaBro», Димаш Кудайберген.

Самая обсуждаемая звезда песенного фестиваля традиционно София Ротару. Теперь гадают — прилетит или нет из-за недавних слухов о тяжелой болезни Ротару. В этом году 74-летняя София Михайловна приедет в Москву, чтобы выступить на «Песне года». Информацию о тяжелой болезни Софии Ротару опровергли ее родственники. Сестра певицы Аурика Ротару на этой неделе дала интервью украинскому блогеру, в котором отреагировала на слухи о тяжелой болезни Софии Михайловы: «Все - сплетни. Когда она была худая – писали, что это туберкулез. Писали даже, что умерла. Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают - все хорошо!»

София Ротару теперь выступает не часто. В ее графике только частные мероприятия по всему миру, крупные праздничные и телевизионные концерты на Украине и редкие приезды в Россию. В этом году София Михайловна летом спела на фестивале «Новая волна» в Сочи, а теперь ее ждут в Москве в декабре на «Песню года».